"El salto institucional que dimos en políticas de género es enorme"

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó hoy que en la actualidad la "Argentina está a la vanguardia no sólo a nivel regional, sino a nivel mundial" en la implementación de políticas de género, y subrayó la necesidad de jerarquizar esas acciones en el sector público.



Así lo afirmó al participar de un encuentro virtual organizado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Red Federal de Control. El objetivo del encuentro, del cual participaron órganos de control de todo el país, fue exponer la gestión del Ministerio de Mujeres ante tribunales de cuenta y organismos provinciales y municipales, para garantizar que las políticas de género impulsadas por el Gobierno nacional se apliquen en todo el país.



El titular del organismo, Carlos Montero, señaló al abrir el encuentro que "la tarea de la Red Federal es fundamental para el control del cumplimiento de las políticas de género a nivel nacional", a las que definió como "un tema central en la agenda del gobierno y no solo un hecho circunstancial".



Gómez Alcorta destacó la necesidad de jerarquizar las políticas de género en todo el sector público, y aseveró que "el salto institucional que dimos como país en políticas de género es enorme", lo cual permitió que "la Argentina hoy esté a la vanguardia no sólo a nivel regional, sino a nivel mundial" en esta materia.



La ministra consideró que un "eje central" para reducir las brechas de desigualdad está asociado con las políticas de cuidados y con la igualdad en el mundo del trabajo, el empleo y la producción, porque "mientras las tareas que sostienen la vida familiar sigan invisibilizadas como trabajo, naturalizando que deben ser realizados por las mujeres, se genera una desigualdad en todos los ámbitos de su vida, centralmente reduciendo las autonomías".



En relación a la implementación de la Ley Micaela, que promueve la formación obligatoria en género y violencia de género en el sector público, la funcionaria recordó que durante el primer mes de gestión fueron capacitados el Presidente de la Nación y los integrantes del gabinete nacional, y destacó que se cumplió una de las metas del ministerio que era lograr la adhesión de todas las provincias a esta normativa.



Por su parte, la síndica general Adjunta de la Nación y titular del Observatorio de Políticas de Género, Irma Miranda, aseguró que este encuentro sirvió para acercar al ministerio a "dos de las herramientas que tiene la Sigen para controlar la implementación de políticas de género", que son la Red Federal de Control y el Observatorio, esté último creado con el objetivo de "tener datos del sector público y ver su evolución".



La Red Federal de Control Público, donde están representados todos los distritos del país, integra y complementa las estructuras estatales de fiscalización y auditoría, en el orden nacional, provincial y municipal, con el fin de evaluar el desempeño de los programas sociales ejecutados por cada una de las jurisdicciones, mediante el relevamientos y acciones directas en el campo.