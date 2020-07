A Barcelona no le sobra nada

Barcelona cumplió con lo establecido y venció este miércoles por 1-0 a su clásico rival regional Espanyol, que concretó su descenso a la Segunda División tras 27 años en la máxima categoría. Así las cosas el equipo de Lionel Messi, que se impuso con un tanto del uruguayo Luis Suárez, se mantiene en la pelea por el título y le puso presión al líder Real Madrid, que tiene un punto de ventaja sobre los catalanes y este viernes (desde las 17, por DirecTV) recibe a Deportivo Alavés para cerrar la fecha 35 de La Liga de España.

A pesar de que 49 unidades separaban a Barcelona de Espanyol al iniciarse el derbi catalán, el irregular equipo de Quique Setién no pateó al arco en la primera parte y se sostuvo gracias a su arquero Marc ter Stegen y las fallas en la definición de los contraataques de la visita.



El local recién pudo sacar la mínima y final ventaja a los 56 minutos, cuando el francés Antoine Griezmann tiró un gran taco dentro del área para Messi, cuyo remate dio en un defensor y el rebote fue aprovechado por Suárez debajo del arco.



Previamente, al inicio del complemento, Barcelona se había quedado con un jugador menos por la expulsión de Ansu Fati, quien había ingresado tras el entretiempo y cometió una fuerte infracción con patada voladora incluida sobre el defensor Fernando Calero.

Pero los nervios de Barcelona se fueron a los pocos minutos, ya que la historia se compensó con una roja para Pol Lozano tras una plancha sobre Gerard Piqué que el árbitro fue a revisar en el VAR (originalmente había amonestado al jugador).



Por el descendido Espanyol, no tuvieron minutos ninguno de los argentinos que están en el plantel: estuvo en el banco el ex Vélez Matías Vargas en el banco, mientras que los delanteros Facundo Ferreyra (ex Banfield y Vélez) y Jonathan Calleri (ex All Boys y Boca) no fueron convocados.

En otros partidos de la jornada, Real Betis, con un gol del ex River Guido Rodríguez, superó 3-0 a Osasuna (Facundo Roncaglia entró en el segundo tiempo); mientras que Villarreal venció como visitante 3-1 a Getafe (Leandro Chichizola estuvo en el banco de suplentes).