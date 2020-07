Cecilia Todesca: "El IFE evita que 2,8 millones de personas caigan en la pobreza"

“Los resultados que se observaron del IFE han sido muy buenos y es lógico que sigamos utilizando esa herramienta porque evita que entre 2,2 y 2,8 millones de personas caigan en la pobreza", dijo Cecilia Todesca, la vicejefa de Gabinete, en declaraciones al programa #Caimialas6 que emite AM750.

El Ingreso Familiar de Emergencia, el bono de 10 mil pesos que implementó el Gobierno para los sectores más vulnerables y que cobran 9 millones de personas, será pagado por tercera vez. En un primer momento y como el país tiene zonas en distintas fases de la cuarentena (las que están en distanciamiento social y las que están en aislamiento) el Gobierno había decidido que se pague sólo en las zonas más comprometidas por la pandemia, como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Chaco, pero el martes; el jefe de Gabinete les indicó Santiago Cafiero que la fase tres del pago tenía que ir para todo el país para seguir sosteniendo las necesidades económicas.

Todesca destacó que ese dinero está yendo mayoritariamente al consumo de alimentos de buena calidad. Más específicamente, la funcionaria precisó que "en el Norte argentino, el IFE ocupa un rol fundamental y tenemos la indicación del Presidente de ayudar a todos los argentinos”.

Los datos duros, confirmados por Todesca, indican lo siguiente:

*El IFE evita que entre 2,2 y 2,8 millones de argentinos caigan en la pobreza y que entre 1,8 y 3,1 millones de personas caigan en la indigencia.

*Si al IFE se le suma refuerzo alimentar y el refuerzo de la Asignación Universal por Hijo (AUH), evita que entre 2,7 y 3,4 mlilones de personas caigan en la pobreza y que entre 2,9 y 4,5 millones caigan en la indigencia.

*Es una política que tiene más beneficiarias mujeres que hombres, de modo que va en la línea de la igualdad de género.

El futuro

Todesca sabe que el otorgamiento del IFE no puede ser eterno porque hay que cuidar la emisión monetaria. En ese sentido, se está trabajando para diseñar planes que permitan mejorar el mercado de trabajo, que para la vicejefa en la Argentina funciona mal y no emplea a la gente que debería emplear. Si bien no tiene una postura definida sobre la Renta Básica Universal, de la que se está hablando en estos días como política a mediano plazo, sí le preocupa especialmente la situación de los jóvenes que salen al mercado laboral y no tienen oportunidades. Pone el foco en lo que denomina "la franja del medio", porque tanto los jubilados como los pobres tienen, por más que sea insuficiente, algún tipo de cobertura estatal.

La reaparición de Macri

Consultada sobre la reaparición de Mauricio Macri en una entrevista que el expresidente le concedió a Alvaro Vargas Llosa , el hijo del escritor Mario Vargas Llosa, Todesca sostuvo que no la vio. Que apenas vio los títulos. Y confesó que al principio pensó que se la había hecho el escritor. "Admiro a Vargas Llosa padre y le perdono todo porque escribió Conversación en la catedral", admitió. Y sobre esa primera entrevista que sí le hizo el escritor, Todesca quiso dejar claro su punto de vista sobre el concepto de libertad del neoliberalismo. “En la primera conversación que tuvieron Macri y Vargas Llosa, equiparaban la libertad a la compra de dólares y eso me hizo ruido. Que alguien, un expresidente plantee eso me parece muy significativo”, dijo. Y agregó que “la idea de no tener una moneda nacional es una idea muy perversa”.

Por otra parte, cabe recordar que de esa "libertad". el ex presidente terminó su mandato con un cepo más estricto que el que había instalado Cristina Fernández de Kirchner.

Finalmente, Todesca admitió que “de esta pandemia espantosa vamos a salir con más desempleo y mayor destrucción de empresas”, pero su tarea es intentar hacer control de daños y revertir la situación.