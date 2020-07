El protocolo de la AFA para que vuelvan los entrenamientos

La Comisión Médica de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) definió el protocolo para el regreso a los entrenamientos de los jugadores en medio de la pandemia de coronavirus, que será enviado al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. La confirmación la brindó el jefe médico de AFA, Donato Villani, quien señaló que el protocolo incluye a todas las actividades futbolísticas que están contempladas bajo el paraguas de la entidad, desde el profesional hasta el fútbol playa, aunque aclaró que recién podría llevarse adelante cuando todo el país se encuentre en fase 4 de la pandemia.

Como reflejo de las experiencias que tuvieron otros países y diferentes ligas del mundo, el protocolo de la AFA indica que se empezará a entrenar en grupos de sólo seis futbolistas por cancha, aunque los clubes que cuenten con varios campos podrán hacerlo en forma simultánea. Sin embargo, la idea es no mezclar los grupos, para que si hay un contagio no se propague en el resto del plantel, al tiempo que los grupos incluyan jugadores de distintas posiciones para no sufrir ante un eventual positivo. "No sería ideal armar grupos con jugadores de mismas posiciones. Si tres arqueros entrenan juntos y se contagian, te quedas sin arqueros”, graficó Villani.





En cuanto a la manera de llevarla a cabo, el protocolo indica que los jugadores deberán llegar e irse del predio en sus vehículos particulares y ya con la ropa para practicar, mientras que las instituciones deberán asegurar un transporte para aquellos que no cuenten con uno propio.

"Estamos viendo la posibilidad que haya combis que pasen a buscar a los jugadores. Yo creo que todos van a poder ir a los entrenamientos", manifestó Villani en declaraciones radiales.

En el texto dado a conocer, la AFA explicó el objetivo que busca. "Desarrollamos este documento con la intención de transmitir los protocolos que consideramos adecuados para detectar, rastrear y tratar la enfermedad, compartiendo los conocimientos adquiridos con toda la comunidad médica y científica", dice el escrito.





Más allá de la intención de comenzar los entrenamientos, el protocolo todavía no habla del regreso de los partidos: "Es importante entender que solo se podrá jugar al fútbol cuando los beneficios para la salud, la sociedad y la economía superen los riesgos de la enfermedad, al tiempo que se garantice la seguridad de los deportistas, personal específico, público aficionado, y de la sociedad en general".



En ese sentido, Villani fue muy claro en declaraciones al programa Planeta 947, de la FM Club Octubre 9.47. "No hay una fecha definida para la vuelta del fútbol. No tengo ninguna información oficial y no sé si las fechas que se rumorean son ciertas o no”, indicó el médico. "El protocolo que se armó está sujeto a la vuelta a los entrenamientos. La respuesta de cuando se vuelve a jugar depende de la AFA y el Gobierno”.

Los clubes también deberán "realizar test y seguimiento cuando sea necesario" para "advertir síntomas típicos de la gripe, aislar a los afectados y contactar inmediatamente con el médico en caso de detectar afecciones respiratorias", dice otra parte del protocolo, que también incluye la forma en que deberán llevarse adelante los testeos a los futbolistas.

"Una propuesta de procedimiento de testeo de la Covid-19 sería la siguiente: realizar el test a todos los futbolistas que regresen a la actividad, y a aquellos con quiénes hayan tenido cualquier tipo de contacto, para proteger y reforzar la confianza y la salud mental, ya sea dentro del equipo como en torno a él", agrega el protocolo.

Por otra parte, destaca la importancia de "conocer el gasto que tiene que absorber cada entidad" para poder llevar a cabo las medidas dispuestas.

"La Asociación de Fútbol Argentino nuclea a más de 4.500 Jugadores amateurs y profesionales en 123 clubes distribuidos entre Liga Profesional, Primera Nacional, B Metropolitana, Federal A, Primera C, Futsal, Fútbol Playa y Fútbol Femenino", explica. Y cierra con un punto que ya generó controversias en los equipos del ascenso, dado que sostiene que "el costo total que cada entidad debe afrontar es de aproximadamente 750.000 pesos mensuales".

Al respecto, Villani explicó que se trató de llevar adelante medidas que puedan ser sostenibles para los clubes argentinos, con diferencias respecto al protocolo que pueden tener las Ligas europeas. "Buscamos crear un protocolo que sea accesible para todos. Es inviable implementar uno al nivel del fútbol europeo, porque no se ajusta a la realidad de nuestro deporte. Por eso fue prioridad hacerlo accesible”, explicó el médico.