Diego Simonet volvió a los entrenamientos en Francia

El lateral izquierdo Diego Simonet, máxima figura del seleccionado argentino de handball y que juega en el club Montpellier de Francia, mostró su satisfacción por el regreso a los entrenamientos después de cuatro meses debido a la pandemia del coronavirus, y adelantó que realizará una pretemporada de 90 días antes del comienzo del nuevo torneo.



"El lunes pasado empezamos a entrenar. Fue un día de reunión y exámenes médicos para todos en el club. Apenas entramos al vestuario nos tomaron la temperatura y nos lavamos las manos antes de entrar a cada lugar. Hacemos una práctica por día, de lunes a viernes con los fines de semana libres: de 8 a 12 tenemos trabajos físicos y handball, con un desayuno en el medio", le explicó Simonet desde Francia a Télam.



"Los entrenamientos están enfocados a técnica individual, sin ningún tipo de contacto porque después de tres meses de parate, las rodillas, los tobillos no son lo mismo y por eso no podemos ir al contacto directo", agregó.



"Son, más que nada, ejercicios de coordinación, juegos, pases, filtraciones, para volver un poco a la base. Estamos entretenidos, contentos y todos de buen humor. Se nota que teníamos ganas de volver a movernos y jugar al handball", puntualizó.



Simonet, surgido en la Sociedad Alemana de Villa Ballester, pasó de ese club a Sao Caetano de Brasil, continuó su carrera en Torrevieja (Alicante, España) y tras su paso de dos años por US Ivry recaló en 2013 en Montpellier Handball (Francia), club con el que tiene contrato hasta 2022.



En esa institución ganó cinco títulos: dos Copas de Francia (2014 y 2016), una Copa de la Liga (2016), una Supercopa de Francia (2018) y una Copa de Europa (2018), en la que fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la final con HBC Nantes.



Simonet, considerado "el Lionel Messi del handball" por la prensa francesa, realizó la cuarentena desde el 15 de marzo hasta el 11 de mayo junto con su novia y su hija, en su casa de Montpellier.



"Durante la cuarentena comí bien y entrené en mi casa: hacía trabajos físicos un día y al siguiente una sesión de yoga. Mis compañeros pudieron ver a sus familias pero soy el único que no pudo volver a su país. Estoy conforme con volver a entrenar en equipo, de tener la vida social de antes, aunque lo que más se extraña es la competencia", admitió el "Chino" en otro tramo del diálogo con Télam.



En ese sentido, indicó: "El nuevo torneo comenzará el 21 de septiembre. Tendremos tres meses de pretemporada, jamás tuve una así. Estábamos en octavos de final de la Champions League, en la que se disputarán solo semifinal y final; y en la semifinal de la Copa de Francia, que se suspendió cuando se cortó todo".



Simonet fue, además, doble medallista panamericano (oro en Guadalajara, México, 2011 y plata en Toronto, Canadá, 2015), y representó al país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.



En agosto del año pasado, Argentina, con Simonet en el equipo, derrotó 31-27 a Chile, se consagró campeón panamericano y logró su clasificación a Tokio 2020, en los que serán sus terceros Juegos Olímpicos consecutivos.



La cita olímpica, aplazada este año por la emergencia sanitaria, se celebrará finalmente del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, luego de un acuerdo alcanzado entre el COI y el Comité Organizador Local (COL) que integran autoridades japonesas.



"Hablo seguido con integrantes del seleccionado. Aun no se sabe cómo serán las próximas competencias, dependerá de cómo evolucione la situación en Argentina", afirmó Simonet, de 30 años, máxima figura de "Los Gladiadores".



Por último, relató que la semana próxima le llegarán las primeras copias del juego de mesa que inventó en homenaje a Manuel Belgrano, que llamó "1812" por el año de creación de la Bandera.



"En la semana me llegarán unos ejemplares que mandé a hacer en España y ahí empezaremos con la fabricación en Argentina y en Europa. Por ahora sólo lo venderemos por internet", concluyó Simonet.