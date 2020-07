Los reemplazantes de Ruben

No se sabe si Marco Ruben va a seguir en Central pero ante su posible desvinculación del club, ya hay candidatos para su reemplazo. Teófilo Gutiérrez (en la foto) y Milton Caraglio, ambos ex jugadores del club, hicieron explícito el deseo de ambos de volver a jugar en Arroyito. El colombiano se encuentra en Junior de Barranquila y el Gordo en el Cruz Azul.

Como se sabe que Central puede perder a su goleador, en caso de no seguir jugando Ruben, Teo Gutiérrez hizo saber sus ganas de volver a Arroyito, donde jugó en 2017. El colombiano, de 35 años, tiene contrato en Junior de Barranquilla, pero ofrece resolver su salida en caso ser tener la aprobación del técnico Cristian González. El Kily, por el contrario, está interesado, por ahora, en lograr persuadir a Ruben para que renueve su vínculo con el club por una temporada.

En tanto que Caraglio tiene contrato con Cruz Azul hasta junio de 2021 pero a fin de año se puede desvincular. El ex delantero canaya mostró deseos de querer regresar en diciembre pero cuando tomó trascendencia esta posibilidad los mexicanos anticiparon que le harán una oferta para renovar. Es que Caraglio es jugador titular en Cruz Azul y su rendimiento está claramente a la altura de las expectativas que había generado en 2018 con su llegada.

Pero la dirigencia no quiere hacer ninguna averiguación hasta que Ruben no dé a conocer su decisión. La misma se conocerá, a más tardar, en dos semanas. Pero en ningún caso la posible llegada de Ezequiel Lavezzi se evalúa como alternativa, dado que ex San Lorenzo no está en condición física para jugar, al menos, hasta el año que viene.