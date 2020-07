Plagio en el Día de la Independencia: un discurso de película para el 9 de julio

Rodolfo Alejandro Torres, intendente de la localidad jujeña de El Carmen, protagonizó un hecho risueño al dar su discurso del 9 de Julio. El jefe comunal se dirigió a su pueblo con párrafos sacados del guión de la película Día de la Independencia.

Más exactamente, tomó pasajes de la escena en la que el presidente norteamericano que personifica Bill Pullmann arenga a quienes resisten una devastadora invasión alienígena, la víspera del 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos. El film de Roland Emmerich, estrenado en 1996, fue un éxito de taquilla. Y se insertó, 24 años más tarde, en la vida política argentina, gracias a un video editado que se viralizó.

“Tal vez sea el destino que hoy 9 de Julio, una fecha tan especial, sea tiempo de luchar una vez más por la libertad", dice Torres, cambiando el 4 de julio de la película por el 9 de julio. "No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad, no nos entregaremos a la pandemia y no moriremos sin pelear. Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir, hoy celebramos nuestro día de la Independencia”, sigue el intendente.

En beneficio de Torres, que habló con barbijo por la pandemia de coronavirus, y los habitantes de El Carmen, el pueblo no debe salir a defenderse de una invasión extraterrestre.