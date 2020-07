Sin salvataje, agonizan los comercios porteños

Las galerías comerciales de la Ciudad de Buenos Aires viven una situación dramática. Del total de 7057 locales distribuidos en las 153 galerías de los diferentes barrios, un 41 por ciento cerró definitivamente sus puertas, lo que significa que 2893 comercios no volverán a abrir sus puertas tras la cuarentena. A diferencia de Nación y Provincia, la Ciudad no ejecutó un plan de salvataje. Envió un proyecto de ley a la Legislatura con algunas medidas como créditos del Banco Ciudad, pero aún no fue tratado.

Así se desprende de un relevamiento realizado por la Federación de Comercio e Industria (Fecoba), que reportó un "masivo" cierre definitivo de locales, que exhibe un "futuro incierto" para los tradicionales paseos de compras porteños. "Cuando se observa el universo de pymes cerradas, tanto comercios como talleres, surgen determinados sectores como las galerías comerciales que muestran un escenario económico más grave todavía", señaló el titular de Fecoba, Fabián Castillo.

"Al igual que los restaurantes, bares y hoteles, los paseos de compras que supieron tener locales con renombradas marcas están muriendo de manera acelerada", agregó el empresario del sector del calzado. Además, aseguró que la crisis comenzó en los últimos años con recesión y la caída del consumo. "Las galerías comerciales, que ya venían sufriendo la retracción de las ventas y cambios de hábitos entre los consumidores, muestran ahora una de las caras más serias de esta situación económica generada por la pandemia", aseguró Castillo.

En las últimas semanas, Fecoba había reportado que un cierre definitivo del 20 por ciento de comercios de la Ciudad, desde que comenzaron las medidas de aislamiento obligatorio, hace más de 100 días. Se trata de más de 20 mil comercios.

En el último endurecimiento de la cuarentena, el gobierno porteño no tardó en enviar un proyecto de ley a la legislatura porteña con medidas para intentar contener la situación de los comercios no esenciales. Desde Fecoba lo apoyan y aseguran que se trata de un "paliativo". El paquete implica perdonar el pago del ABL durante dos meses y suspender embargos hasta el 31 de agosto. Además, créditos del Banco Ciudad por un monto máximo de 500.000 pesos por comercio, a una tasa fija del 12 por ciento y 6 meses de gracia.

Sin embargo, desde el envío no hubo sesiones, por lo que las medidas todavía no se ejecutaron. En tanto, Fecoba reclamará esta semana el tratamiento legislativo.