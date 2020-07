Centros de diálisis reclaman un convenio y protocolo de Covid-19

La Asociación de los Centros Privados de Diálisis de Salta (CEPRIDIASA) reclama al Ministerio de Salud la firma de un convenio y advierten que falta un protocolo específico ante Covid-19.

El médico y presidente de CEPRIDIASA, Mario Espeche, dijo a Salta/12 que no han podido avanzar en la firma de un convenio con el Ministerio de Salud por tres puntos en los que hay desacuerdo.

Espeche especificó que aceptaron el monto de $5.330 para la sesión de diálisis "aunque es menos de lo que está pagando el PAMI" y con los plazos de pagos a 60 días. "El Ministerio quiere que consigamos una serie de papeles como certificados de residencia y último recibo de sueldo de los pacientes para poder cobrar las prestaciones. Eso cuesta horrores porque depende de la historia clínica del hospital. Aún así uno lleva los papeles al Ministerio y a veces nos los rechazan porque dicen que no se ve un sello. Los pacientes entran graves en guardias y terapia intensiva, tenemos que dializarlos, a veces no tienen ni DNI", explicó el médico.

"Si nosotros nos ponemos a exigir papeles se muere la gente", añadió Espeche. El médico consideró que estos requisitos les generan "un obstáculo para cobrar". "Ya lo hemos vivido. Si tenemos 15 pacientes hay tres por los que no podemos cobrar ante la falta de papeles", explicó.

Espeche sostuvo que hace 20 años trabajan acordando "de hecho" las prestaciones que brindan a usuarios de salud del Ministerio. Planteó que los seguros que pagan por los centros, de mala praxis o para proteger al personal de transporte "tienen que estar anclados en un convenio prestacional" para que se los validen si es que los llegan a necesitar. "Nosotros no tenemos lo principal que es el convenio, hasta la fecha no nos ha tocado usar los seguros. Es porque las instituciones son modernas y muy seguras", planteó.

CEPRIDIASA requiere la firma del convenio por los usuarios que recibe del Ministerio de Salud y de Incluir Salud. Espeche planteó que no recibirán "pacientes nuevos". Reclamaban lo mismo al Instituto Provincial de la Salud (IPS) pero ya consiguieron la firma de un convenio el 6 de junio.

Espeche dijo que en la provincia tienen "1.047 pacientes que son dializados". Resaltó que el pedido de un convenio es un "llamado al sentido común".

"Ya tenemos suficientes problemas con esta pandemia. Hasta esta fecha el Ministerio nos pagó las prestaciones de febrero, e Incluir Salud pagó enero, en total son 400 pacientes", sostuvo el médico.

CEPRIDIASA pide que el convenio contemple la presentación de facturas cuando les estén por pagar, y no meses antes porque "significa pagar todos los impuestos sin cobrar una moneda". Espeche dijo que el Ministerio les viene pagando aproximadamente con 4 meses de atraso.

"IPS y PAMI aceptaron que presentemos una certificación primero y las facturas después", afirmó Espeche.

Otra de los puntos en desacuerdo entre CEPRIDIASA y el Ministerio, según explicó Espeche, es que la cartera de Salud se niega a poner en el convenio la cobertura de la terapia sustitutiva de función renal. "El ministerio no la quiere poner pero como médico si tengo un paciente que la necesita voy a tener que hacerla lo mismo", sostuvo.

Sin protocolo ante la Covid-19

Espeche planteó que el Ministerio de Salud les envió un protocolo general que han rechazado porque no es específico para los centros de diálisis.

El médico dijo que el protocolo debe especificar los pasos a seguir ante un paciente de diálisis sospechoso o con Covid-19.

"Si llega un paciente con fiebre al centro de diálisis. Debe dializarse en otro lugar", indicó Espeche. El problema que planteó es que el Ministerio de Salud no dispuso dónde.

"Le pedimos a la ministra Josefina Medrano un protocolo que tenga todo por escrito y nombres y apellidos. Le mandé personalmente un protocolo pero no tuve respuestas. Si yo tengo que sacar un paciente del Centro de diálisis en Orán o Tartagal aunque lleve la máquina no tengo donde hacer la prestación", sostuvo.

Espeche explicó que los centros privados dializan en terapia en los hospitales. Aunque en casos de Covid-19 planteó que requieren espacios específicos en los nosocomios.

El médico dijo que por ahora la situación está controlada con los usuarios de diálisis. Explicó que aplican un protocolo con los choferes de remises que trasladan un máximo de dos pacientes y antes de viajar se realiza la toma de temperatura, los vehículos tienen que estar desinfectados, se realiza el lavado de manos y se usa el barbijo.



"Yo no le tengo miedo al virus sino a la incertidumbre, a la improvisación. Hemos tenido tiempo para trabajar en un protocolo con el Ministerio, nos podíamos haber preparado mejor", aseveró.

"El Ministerio de Salud nos mandó un protocolo donde dice que puedo dializar a un paciente con Covid-19 dentro del centro de diálisis y es una aberración. Se lo rechazamos", sostuvo el médico.

Espeche ejemplificó que la falta de protocolo ya está afectando a los pacientes de diálisis. Dijo que hay una persona en Orán que tiene una fístula tapada y requiere un traslado al hospital Oñativia para una cirugía cardiovascular. Sostuvo que hace tres días que espera porque no le permiten viajar sin el hisopado negativo. "Se puede morir, ya debería estar en Salta para que intenten darle una solución al problema", manifestó.

Espeche sostuvo que en el Hospital Papa Francisco solo pueden realizar diálisis a dos pacientes.

El médico planteó que cuando estaban en reunión con la Ministra. Un chofer llamó a la médica de uno de los centros privados que estaba reunida por un paciente de diálisis con fiebre.

"Ella indicó que llamen al 911 pero no iba nadie. La médica le dijo al chofer que lleve al paciente al hospital Del Milagro que puede recibir casos sospechosos de Covid-19. El médico de guardia no quiso recibir al paciente. No es que sea mal profesional, eso es lo que genera la incertidumbre", señaló Espeche. Añadió que hicieron notar las dificultades por falta de protocolo a las autoridades del Ministerio.