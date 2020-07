Vuelven a la carga con los viceintendentes

El Senado macera un proyecto para crear en la provincia la figura de viceintendente en los municipios. No es la primera vez que se presenta la iniciativa, su autor es José Baucero, y cuenta con el aval de la bancada peronista y el jefe de bloque de los senadores radicales, Felipe Michlig. “Siempre nos pareció interesante, importante, ocurren casos anormales en muchos municipios, la figura de viceintendente viene a ocupar el rol de la vicegobernadora o vicegobernador”, explicó el legislador del departamento San Javier. “Es un avance institucional para todos los municipios, es un acompañamiento a la gestión que es cada dia más exigente para el intendente, incluso a la hora de delegación de responsabilidades y respuestas que hacen los gobiernos nacionales y provinciales”, apuntó el radical de San Cristóbal.

Baucero reingresó el proyecto hace poco más de tres semanas. Lleva las firmas de sus pares Joaquín Gramajo, Osvaldo Sosa, Rubén Pirola y Guillermo Cornaglia, y fue derivado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. El de San Javier ya presentó el proyecto en 2014, año que tuvo aprobación en la Cámara alta (el socialista Miguel Lifschitz votó a favor), pero perdió estado parlamentario en Diputados. Tal cual como rememora el sitio El Protagonista, Baucero volvió a la carga en 2016 y 2017, pero no tuvo aval de sus pares. Mientras que el año pasado fue el ex diputado provincial Héctor Cavallero el que mocionó la propuesta, pero también sin suerte.

Baucero, en diálogo con Rosario/12, puso el ejemplo de San Guillermo, localidad en la que murió el presidente comunal Daniel Martina y debió ser reemplazado por la opositora Romina López. Para el senador, “eso no es posible porque no fue electa para el Ejecutivo, fue electa para legislar”. El oriundo de San Javier aseguró que dentro del peronismo existe un “acuerdo total, absoluto” para alcanzar la media sanción y adelantó que ya entró en “conversaciones” con Diputados para que, esta vez, el proyecto no fracase como en ocasiones anteriores. “Pensamos que se va a convertir en ley pronto”, confió.

La idea es que el proyecto se comience a implementar a partir de las elecciones de 2023. Baucero lo vincula con la ley de paridad que espera su aprobación en Diputados. “Se viene la paridad y tener una figura doble ayudaría a futuro integrando todos estos temas, en lo político es sumamente necesario”, señaló, y agregó: “En lugares donde los Concejos quedan empatados tres a tres y tiene que resolver el presidente es todo un tema, se le da voto doble a un concejal, pero con la figura nueva votaría para desempatar una votación. Es mucho más claro, más transparente con un presidente que cumpla las funciones del Ejecutivo”. Baucero, por otro lado, reveló que ya se contactó con “algunos ministros”, a quienes les parece “una buena ley”.

Michlig, por su parte, avisó que está de acuerdo con crear la figura de viceintendente. “Ya hemos acompañado el tema”, recordó el radical. “Es un avance institucional para los municipios, que cuando se produce una ausencia del intendente pueda asumir el vice. Además, en situaciones excepcionales como un fallecimiento, se generan controversias porque el presidente del Concejo es de distinto signo político”, señaló el senador, quien evaluó: “Habrá que ver si logra el consenso necesario”.