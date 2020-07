El turismo local comienza a arrancar

Los múltiples estados sanitarios por los que transitan las distintas provincias del país quedaron expuestas el fin de semana del 9 al 12 de julio. Mientras que los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires vivieron un fin de semana largo en fase 1, hubo varias provincias en las que se permitió el turismo de manera restringida. San Luis y Puerto Iguazú se sumaron a la lista de destinos que ya cuentan con habilitación para el turismo interno: Mendoza, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Mar del Plata, algunas localidades de Chubut y Tierra del Fuego.

San Luis y Puerto Iguazú

La experiencia de San Luis comenzó de manera errática: para aprovechar el fin de semana largo y el comienzo de las vacaciones de invierno en la provincia (a partir del 13 de julio), la reapertura estaba programada para el 8 de julio. Pero el domingo previo apareció un caso positivo de covid-19 cuya trazabilidad fue difícil de identificar, por lo que el comienzo se demoró hasta el viernes 10. "Se cayeron muchas reservas por este retroceso. Aunque algunas se pudieron recuperar, no se puede evaluar al 100 por ciento la actividad de este fin de semana. El que viene habrá números más precisos, porque ya se multiplicaron las reservas en toda la provincia", lamenta Luis Piri Macagno, el coordinador ministerial de la Secretaría de Turismo de la Provincia de San Luis. Sin embargo, agrega que hubo una ocupación incipiente en los principales centros turísticos. La provincia abrió un registro para habilitar a los establecimientos dispuestos a trabajar. "Un 40 por ciento de los establecimientos registrados en la provincia están habilitados para trabajar en el marco de la pandemia, son 372 que significan 8.500 plazas. Un número importante para el turismo interno", afirma Macagno.

En Misiones la reapertura fue aún más restringida: se limitó a la habilitación de caminatas recreativas a las Cataratas para habitantes de Puerto Iguazú los fines de semana. No abrieron locales comerciales ni gastronómicos. El protocolo admite un cupo de 200 personas diarias, mientras que en un fin de semana largo el Parque recibe un promedio de 7.000 personas por día. "La experiencia ha sido muy positiva. Para el próximo fin de semana ya se agotaron los cupos desde el lunes al mediodía", expresa Leopoldo Lucas, titular del Ente de Municipal de Turismo de Iguazú. "El gobierno provincial evaluará si los movimientos de este fin de semana afectaron la situación sanitaria y, en función de eso, se irá avanzando", agrega.

Con experiencia

Para la mayoría de las provincias que ya cuentan con el turismo interno habilitado, este fue el primer fin de semana largo que tuvieron que afrontar con la nueva normalidad.

Mendoza habilitó el turismo en toda la provincia excepto en San Rafael, por disposición del intendente. Durante el fin de semana, los puntos más visitados fueron Cacheuta- Potrerillos, el Valle de Uco y, en menor medida, Malargüe. Estos destinos cuentan con infraestructura principalmente familiar, y podían atender a una capacidad del 50 por ciento. "Si bien la noticia es buena, el 75 por ciento de las grandes estructuras hoteleras están en Mendoza y San Rafael, donde se concentran más de 20.000 camas que no han trabajado", explica Ricardo Beccacesi, vicepresidente de la Cámara de Turismo de la Provincia. El requisito que impuso la autoridad provincial fue que podrían acceder quienes circularan con una constancia de confirmación de una reserva: alrededor de 500 autos tuvieron que volver.

En Salta, el turismo se restringió a los Valles Calchaquíes. En algunos pueblos abrieron el 50 por ciento de los hoteles con una ocupación de arriba del 50 por ciento. En San Juan se habilitó el 1 de julio: "La gente tiene muchas ganas de viajar. Calingasta funcionó al 100 y Valle Fértil e Iglesia encima de 70 por ciento", detalló en declaraciones radiales el Secretario de Turismo provincial, Roberto Juárez.

Lo que falta

Referentes del sector coinciden en que, si bien este es un buen primer paso, no es más que un paso. "No es la salvación de nadie ni la respuesta a todos los males, aunque es un gran aliciente poder trabajar", opina Piri Macagno. Durante este primer fin de semana, en la ciudad de Merlo el 90 por ciento de los negocios comerciales se encontraban cerrados, "es que los puntanos no compran alfajores regionales o regalería de la ciudad", opina un residente del lugar. Desde Mendoza la sensación es parecida "Si bien esto se empieza a mover, lamentablemente la cantidad de restricciones atentan a la producción del sector turístico", afirma Beccacesi.