Klopp y Mourinho, contra el TAS y Manchester City

"Estoy contento porque el City puede jugar en la Liga de Campeones el año que viene, pero sinceramente no creo que el de ayer fuera un buen día para el fútbol". Moderado pero incisivo, casi irónico. Así se mostró este martes el entrenador del Liverpool campeón de la Premier League, Jürgen Klopp, al referirse a la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que falló a favor del Manchester City de Josep Guardiola y le levantó la sanción que le había impuesto la UEFA por incumplir con el Fair Play (Juego Limpio) financiero.



El TAS concluyó este lunes, después de escuchar las apelaciones del City, que el club inglés no camufló "fondos de capital" como "ingresos de patrocinadores", pero sí falló al cooperar con las autoridades de la UEFA. Por ende, le levantó la sanción de dos años sin competir en copas europeas y le impuso una multa de 10 millones de euros por no cooperar en la investigación. Dos decisiones que parecen ser contradictorias entre sí.



"Creo que el Fair Play financiero es una buena idea, porque está ahí para proteger a los equipos y proteger a la competición. Esa era la idea en un principio, que nadie gastase de más", comentó Klopp, cuyo Liverpool pelea desde hace dos temporadas mano a mano con el Manchester City por el título de la Premier.



El estratega alemán teme que, si el Fair Play financiero desaparece, las personas más ricas y los países que más dinero tienen podrán empezar a hacer lo que quieran con el fútbol, complicando (aún más) la competición. "Creo que esto automáticamente llevará a una súper liga con unos diez clubes", cerró.

Mourinho, al ataque



En tanto, el que se abstuvo de la corrección política fue el portugués José Mourinho, a cargo de Tottenham desde el año pasado, uno de los equipos que podía llegar a verse beneficiado por la sanción al City, ya que los londinenses pelean por meterse en la próxima Champions League.

"Sé que para ellos es fácil pagar ese dinero, pero aun así. Si eres culpable, te tienen que echar de la competición. La decisión es vergonzosa. Es un desastre. No soy nadie para saber si son culpables o no. Mis críticas van para la decisión", apuntó el DT de Tottenham, que marcha octavo en la Premier a falta de tres jornadas (si la sanción al City se mantenía, el séptimo puesto pasaba a clasificar a Europa League; pero con el fallo adverso, ese boleto sigue estando en poder del sexto de la tabla de posiciones).

"Si el Manchester City no es culpable, que le multen con unos cuantos millones es una desgracia. Si no eres culpable, no te castigan y si lo eres, te tendrían que suspender. En cualquier caso, es un desastre. No digo que sean culpables, pero si no lo eres no pagas nada, ni una sola libra", añadió Mourinho, quien no se mostró tan positivo como Klopp en cuanto al Fair Play financiero, al definir que "no tiene sentido".

"Ahora hablamos del Manchester City, pero antes eran otros clubes en situaciones similares y ya sabemos cómo acabó todo. Así que pienso que lo mejor es abrir las puertas y dejar que todo el mundo disfrute. Hacerlo al menos con libertad", agregó el ex entrenador de varios equipos todopoderosos económicamente como Real Madrid, Manchester United y Chelsea.

Las razones de la UEFA



El argumento de la UEFA para sancionar al conjunto inglés tenía que ver con ingresos por patrocinio con valores muy superiores a los del mercado, lo que suponía una maniobra para poder gastar mucho más dinero de lo que el club genera. El principal patrocinador del equipo es la aerolínea Etihad, empresa que le da el nombre al estadio y aparece en su camiseta, y que a su vez es propiedad de los mismos dueños del club.



El nuevo presupuesto "ciudadano"

Tras conocerse el fallo, trascendió que el Manchester City contaría con un presupuesto de 170 millones de euros para ir en búsqueda de alguna de las importantes figuras que solicitó Guardiola para mejorar el plantel de cara a la próxima temporada.



Según informaron medios ingleses, el club tiene que renegociar los contratos de sus principales estrellas como Kevin de Bruyne, Raheem Sterling y Gabriel Jesús, mientras que además buscará contratar entre dos y cuatro futbolistas.

También, la entidad inglesa planea extender el contrato de Guardiola, debido a que el acuerdo con el entrenador español finaliza la próxima temporada, lo que obligaría al conjunto inglés a llevar a cabo una rápida negociación con el técnico.

En cuanto a los posibles refuerzos, uno de los nombres que suena es el del delantero Lautaro Martínez (Inter), David Alaba (Bayern Munich), Kalidou Koulibaly (Napoli y Ferrán Torres (Valencia).