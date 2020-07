"El abandono también es violencia"

Una movilización masiva salió de Interbarrial y Lisandro de la Torre, en Reconquista, para reclamar justicia por el femicidio de Rocío Vera, de 14 años, quien fue hallada el lunes a la tarde, asesinada, en una vivienda tomada del barrio Carmen Luisa. El mismo día, una movilización espontánea de dos cuadras fue al Centro Territorial de Denuncias. La masiva manifestación de ayer tiene pocos antecedentes en la ciudad del norte santafesino. Convocó a vecinas, vecinos, organizaciones sociales, políticas y de mujeres. El presidente de la vecinal, Marcelo Sánchez prometió mantener las manifestaciones hasta que "se proteja a las infancias". Rocío estaba embarazada de dos meses. Hace dos años que existen denuncias por lo que ocurre en la vivienda donde apareció el cadáver, y donde arribó la marcha. Sánchez recordó también que el mismo lunes se cumplió un mes del crimen de odio de Roberto Monje, que había sido activista gay y fundador de VOX.

"Son pibas de condición humilde, en absoluta vulnerabilidad. Siempre se revictimiza a la víctima. Es una lucha ardua la que damos para que eso no suceda", lamentó Mariana Gómez Sandrigo, de la Colectiva Feminista Savia. Por el homicidio fue apresado un chico y la causa quedó a cargo de la jueza de menores Griselda Delbón.

La vivienda por la que se hicieron las denuncias es conocida en el barrio como Santa Rita, por el nombre de la granja que funcionaba ahí. "Es una situación terrible, recién venimos del lugar donde la encontraron. Se vienen haciendo denuncias desde hace mucho tiempo, desde que falleció la dueña, y su viudo quedó solo. Ahí se metió gente, y por denuncias de la vecinal, y de los vecinos. Hace un tiempo llegaron trabajadores sociales, encontraron al propietario en muy malas condiciones, tuvieron que internarlo", contó Gómez Sandrigo.

Según la información oficial del fiscal Alejandro Rodríguez, se investiga la participación de "menores y mayores", y esa es la principal sospecha que surca el barrio: "Presuntamente son menores los asesinos, pero todo es presunto, todavía no hay ninguna información oficial sobre lo que efectivamente ocurrió", dijo Sandra Joffre, también de la Colectiva Savia, mientras iban hacia el lugar del crimen, adonde llegó la marcha, que ayer conmovió a la cabecera de General Obligado. "La casa está en una calle que une barrios, nosotros le llamamos Interbarrial y la casa está muy a la vista, es imposible que no se sepa", expresó Joffre.

Nilda Valenzuela, la mamá de Rocío, y las hermanas de la niña asesinada participaron de la movilización, y escucharon también la promesa de Sánchez de movilizarse hasta que haya respuestas. "Esta manifestación puede ser que marque un hito en esta sociedad. Es importante que nos movilicemos para que no tengamos más una Rocío ni un Roberto (por Monje). No es un barrio, es la sociedad de Reconquista que está viviendo este tipo de situaciones. Hace un mes estábamos lamentando el desenlace fatal de Roberto y hoy estamos en nuestro barrio con otra situación como esta", dijo Sánchez. Y recordó que "hay un menor detenido como supuesto autor del hecho, pero también este menor es víctima, porque no ha sido escuchado a su debido tiempo. Nosotros veníamos denunciando hace dos años y solicitando respuestas a los organismos del estado. Estamos hablando de abandono y cuando hay abandono, hay violencia también. Hay un estado que se tiene que hacer responsable del acompañamiento de estos chicos", expresó Sánchez.