Bailar a pesar de todo

El breaking tiene su Liga Femenina. Eso es una gran noticia y en tiempos de pandemia con niñas, jóvenas y mujeres en casa, representa una buena opción para formarse y competir. La idea es que practiquen y bailen los diferentes estilos que acapara el street dance: breaking, popping, locking, hip hop dance. “En el nombre del proyecto resuena el significado de poder, grandeza y sabiduría, de hacernos cargo de lo que somos y, en un juego de palabras con “bgirls” (como se le llama a las niñas y mujeres que bailan breaking), surge Big Girls (chicas grandes)”, cuenta Natu Figueredo, una de las organizadoras.

Big Girls es un proyecto con espacios y encuentros de formación. “Las niñas y mujeres empiezan a validar sus habilidades en el breaking, tanto como modo de expresión, como deporte de competición o como profesión. Aquí se vuelve a confirmar la necesidad de una real equidad de oportunidades”, subraya Natu.

Ante esta coyuntura mundial de aislamiento, lxs organizadorxs se adaptaron a las herramientas disponibles para poder seguir adelante con la competencia y la formación, ¿Cuál fue el plus que encontraron? La DJ Sista V cuenta: “El covid nos puso ante el desafío de llevar adelante el proyecto. Pusimos nuestra mente y corazón en adaptar el formato presencial al virtual con los desafíos que supone hacerlo, dado que no todas cuentan con compu y buena conexión. Es por eso que realizamos una encuesta entre las inscriptas para ver cuáles eran los recursos de espacio, dispositivos móviles e internet con los que contaban para elegir las mejores plataformas. El resultado es increíble y superó nuestras expectativas. Es hermoso ver como la virtualidad convirtió al proyecto en una oportunidad única de crecimiento para las bgirls de todo el país y no solo de Buenos Aires, como ocurría con la mayoría de los eventos presenciales”.

Natu agrega: “Abrimos las posibilidades a crear un plan de contingencia donde se pueda realizar un formato reducido pero similar a la Temporada de Big Girls, que iba de mayo a diciembre. Gracias a la pandemia nació la Pretemporada”. Contemplaron los diferentes formatos que brindan las plataformas virtuales para que también puedan participar niñas y mujeres con distintas posibilidades sociales y económicas. Whatsapp, Facebook, Instagram, Youtube y Zoom potencian el valor de esta modalidad virtual. El año pasado fueron alrededor de 20 bgirls activas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con esta modalidad virtual lograron alcanzar una totalidad de 90 inscriptas, de 14 provincias. Pudieron mantener los ejes formativo y competitivo con formadorxs no solo de Argentina sino también de Austria, Chile y España.

Hasta hace unos años eran los varones quienes protagonizaban esta disciplina pero cada vez más, las mujeres copan los encuentros y las competencias, ¿a qué lo atribuyen?

Natu: --A un amor, fuerza, dedicación y resistencia en masa, un cambio paradigmático y de deconstrucción. Hace dos años, me hicieron una nota desde National Geographic, como referente femenino de la cultura Hip Hop, y me contaron que nuestro país era uno de los países donde más estaba resonando el empoderamiento feminista, principalmente en la cultura urbana. Siento que estamos súper encaminadas con las acciones que vamos realizando. Y no puedo dejar de mencionar un gran proyecto inspirador que hizo furor el año pasado, gestado por Taty Santa Ana y Mirna, llamado Triple F. En ese mismo proyecto también estuvo mi estimada Sista V haciendo de las suyas con las bandejas; son hechos que trascienden en nuestra cultura hip hop y en Argentina. Estamos haciendo historia.

En poco tiempo ha habido un boom de bgirls, ¿Cómo llegan? ¿Qué las atrae?

Natu: --Reivindicar nuestro rol nos habilita a pasar por nuevas experiencias, posiciones, roles. Entonces en las disciplinas que solían “ser para varones” ahora también hay más mujeres que quizás antes también querían practicarlo, pero el contexto, las creencias y la contención eran otras. Ahora si querés probar, probás, y si te sentís bien, genial y si no, también. Lo importante es que esté ese lugar de experimentación habilitado y no censurado por el entorno. Ahí también es donde nosotras tenemos que hacernos respetar y permitirnos pedir colaboración a otras y otres cuando eso no sucede. El apoyo, la comunicación y la sororidad son clave.

El proyecto apunta al “empoderamiento de niñas y mujeres y a potenciar sus habilidades.”

Sista: --Cuando hablamos de empoderamiento de niñas y mujeres bgirls nos referimos a dar herramientas para mejorar el baile de cada una de las participantes y motivarlas a auto superarse. Desde el día uno se pensó que el proyecto sea 100 por ciento gratuito para garantizar que todas tengan acceso y que la cuestión económica no sea un impedimento para aprender. Estamos felices como Asociación Breaking Argentina de ver bgirls de 14 provincias, cada una con diferentes edades y recursos, unidas en un objetivo común: el amor al breaking.

Los encuentros concluyen con lágrimas en las pantallas, sonrisas grandes y con la energía muy conectada para terminar bailando modo “Cypher”, la ronda que hacen juntas derrapando alegría.

IG: @biggirls.arg

Hasta el 8 de agosto hay tiempo para anotarse. Ese día el jurado anunciará a la bgirl ganadora y dará una devolución a cada una de las competidoras.