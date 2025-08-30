El salón San Martín de la Legislatura porteña fue testigo este jueves de la celebración del 30° aniversario de la agrupación HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), nacida en 1995 en la provincia de Córdoba. El evento fue impulsado por la legisladora de Unión por la Patria Victoria Montenegro y estuvieron la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; los militantes de H.I.J.O.S Charly Pisoni y Lucía García Itzigsohn; y la legisladora de izquierdAlejandrina BarryPágina/12
Los 30 años de H.I.J.O.S
“Seguimos teniendo el deseo y la convicción de que hay que dar vuelta todo”
La agrupación creada en Córdoba, en 1995, fue homenajeada en la Legislatura. La historia y la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en tiempos en lo que se quiere imponer el negacionismo.
