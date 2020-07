La fiscalía de la Unidad de Homicidios Dolosos ordenó ayer un procedimiento en Dr. Riva 5300 en relación a celular vinculado al hecho perteneciente a la pareja de Trasante que no fue hallado en la escena del crimen. Su geolocalización impactó en dicho inmueble horas después de ocurrido el asesinato. Se secuestraron dos armas de fuego sin la documentación que acredite su portación y cuatro celulares que serán enviados a peritar. No se halló el dispositivo buscado en primera instancia. El morador del domicilio allanado es un policía identificado como G.L., quien cumple funciones en la comisaría novena. De las primeras averiguaciones se desprende que "no participó del operativo del homicido registrado" el lunes. Quedó demorado por las plantas de marihuana que les encontraron en su casa y por las armas sin la debida autorización. Su situación procesal será definida en las próximas horas.