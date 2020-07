Alberto Fernández sobre la AMIA: "Necesitamos conocer la verdad, no estamos en paz con eso"  

A dos días de cumplirse 26 años del atentado terrorista contra la AMIA, el presidente Alberto Fernández destacó que ese hecho sigue siendo “una deuda” con la comunidad judía y toda la Argentina, y consideró que el Memorándum de Entendimiento con Irán “fue una búsqueda de destrabar el problema” de no poder sentar frente ante la Justicia a los acusados iraníes señalados como responsables del caso.

“Memoria y justicia”, fueron los conceptos que el jefe de Estado resaltó para definir la búsqueda de justicia por los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel, e hizo “un llamado a la comunidad internacional de que no se puede convivir ni ser pasivo frente al terrorismo, cualquier sea la ideología que lo motive”.



“Cuando se buscó un acuerdo con en ese memorándum que yo critiqué, fue para la búsqueda de destrabar el problema que existía de que (desde Irán) no enviaban a declarar” a los cinco imputados, puntualizó el jefe de Estado durante una entrevista con la directora del Comité Judío Estadounidense (AJC), Dina Siegel Vann.



En la charla, Fernández afirmó que “el gobierno iraní nunca accedió a extraditar a los que la Justicia argentina entiende que son los responsables” del atentado contra la mutual judía ocurrido el 18 de julio de 1994, y destacó que varias veces la “Argentina intentó sacar” adelante la causa a pesar de “ese escollo”.



“La mayor deuda no la tiene la Argentina sino el país que no accede” a ese pedido judicial, explicó el Presidente, al tiempo que aseguró que si los sospechosos declaran “y son declarados inocentes, volverán a Irán”. Mientras que, en caso contrario, cumplirán con lo que dicte la Justicia. “Necesitamos resolver esa verdad irresuelta y que esté concretado el concepto de Justicia”, insistió.



“Lo intentamos hasta el día de hoy porque no estamos en paz con eso”, agregó el mandatario durante su exposición, en la que ratificó la inclusión de la organización Hezbollah en la lista de entidades vinculadas al terrorismo internacional.

"El terrorismo no tiene lugar para convivir en un sistema democrático"

. Debemos ser inflexibles” en ello porque “es una práctica inadmisible y es imposible que conviva con democracia”.

“En todos los organismos internacionales hemos actuado desde siempre del mismo modo. Siempre hemos condenado el terrorismo. Es algo que tiene que ver con lo que nos pasó como argentinos con el terrorismo de Estado. Es un punto que no está en discusión, lo mismo que el Holocauso”, añadió.