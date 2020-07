"Un permiso ilegal que debe ser tratado en la Legislatura"

Autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) mantuvieron este jueves una reunión, a través de la plataforma virtual Zoom, con vecinos de Caballito que denunciaron una obra en construcción en un predio del barrio donde la empresa IRSA proyectó, años atrás, un shopping y edificios en torre, los cuales no llegaron a concretarse.



De acuerdo con declaraciones efectuadas por los vecinos que representan a organizadores sociales, algunas de las cuales conforman el Consejo Consultivo Comunal de Caballito, el encuentro sirvió para dar a conocer al organismo nacional un documento que recopila la historia de venta y compra de ese espacio ubicado en la avenida Avellaneda al 1400.



En rigor, los terrenos pertenecen al grupo IRSA, que desde hace una década intenta construir allí un shopping y un conglomerado de departamentos, pero que no logró concretar ya que, para eso, requiere de un cambio de zonificación de la superficie por parte de una ley de la Legislatura porteña.



En sus cinco intentos, el proyecto de cambio de norma urbana no fue aprobado debido a la falta de los votos necesarios para habilitar un emprendimiento con un tope de 28.000 metros cuadrados para un centro comercial que tendría nueve pisos de altura, cines y un estacionamiento.



Semanas atrás, en medio de la cuarentena por el coronavirus, los vecinos de la zona observaron el ingreso al predio en cuestión de unos diez camiones con materiales y vieron tareas de construcción, por lo cual presentaron un amparo ante la Justicia porteña para que ordene la suspensión de los trabajos.



Martín Iommi, del Consejo Consultivo, dijo, tras la reunión con las autoridades de la AABE, que "es hoy un día muy importante en esta lucha que lleva más de 20 años porque entregamos un documento con una investigación que explica la forma fraudulenta en que se consiguieron las tierras en Caballito".



"En estas tierras hoy se pretende construir 28.000 metros cuadrados de shopping y 1.188 departamentos, con un permiso que es ilegal, y que por su envergadura debe ser tratado en la Legislatura porteña", precisó.



Osvaldo Balossi, también del Consejo, dijo que en la charla hubo "un compromiso asumido por las autoridades de la AABE de trabajar en conjunto con los vecinos de Caballito y darle prioridad a la investigación sobre las irregularidades de cómo IRSA se hizo de los terrenos que hoy ocupa ilegalmente".