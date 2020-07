También certificados truchos

Fiscalía sumó una nueva imputación contra Claudio Tavella, el abogado de Esteban Alvarado, acusado de ser parte de la asociación ilícita que lideraba su ex cliente. En una nueva audiencia, la fiscal Gisela Paolicelli imputó al acusado por el "uso de certificado falso destinado a la habilitación para circular de vehículos automotores". Según se indicó desde el Ministerio Público de la Acusación, "cuando se allanó el domicilio de dicha zona y dentro del vehículo Jeep Renegade Sport se secuestró un certificado y un documento anexo que autorizaba a conducir la camioneta Jeep Renegade Sport. Luego se constató que ambos documentos no cumplimentaban los códigos de autenticidad dispuestos para certificados públicos expedidos por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe, no fueron habilitados a favor del escribano que suscribe y los números de formulario, legalización, trámite y código QR no se corresponden al formulario en el que se encuentran impresos o adheridos". La Jueza María Carrara dictó que el imputado continúe en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. Tavella está preso desde el año pasado. El fiscal Matías Edery, a cargo de la investigación sobre Alvarado, dijo en su momento que la asociación ilícita funcionaba desde 2012. "Tavella aparece en comunicaciones con varios imputados en el caso que ya tiene 34 acusados. La cantidad de comunicaciones y la frecuencia nos permite entender que forma parte", dijo en enero, cuando pidió que se confirmara la prisión preventiva.