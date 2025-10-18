Franco Colapinto tuvo un sábado complicado, con un poco de mala suerte en el Sprint que lo dejó más atrás de lo que se suponía y algo más de fortuna en clasificación que le permitió acceder a la Q2 cuando el rendimiento de su Alpine no lo presagiaba. Finalmente, el puesto 15 para la grilla de partida del domingo parece positivo si se tiene en cuenta las prestaciones de su auto.

“No es que no tuve ritmo, no estuve cómodo este finde con el auto. Me está costando ganar esa confianza que había conseguido en las últimas carreras”, analizó Colapinto tras un sábado agridulce. Todo arrancó con un poco de mala fortuna en la Sprint. El incidente en la primera curva que involucró a los dos McLaren, a Fernando Alonso y a Nico Hulkenberg terminó afectando al argentino, que sufrió un toque por parte de Isack Hadjar que le pinchó un neumático y le dejó algo desbalanceado el tren trasero de su Alpine. “Me tocaron de atrás y me pincharon la goma, así que no sé bien qué pasó, pero había mucho lío y alguno me tocó”, explicó el pilarense, que debió ingresar a los boxes tras la primera vuelta.

Último entre los autos que seguían en carrera, el argentino nunca pudo meterse en el ritmo de los pilotos que lo predecían y fue perdiendo terreno vuelta tras vuelta. El choque entre Lance Stroll y Esteban Ocon y una penalización para Oliver Bearman le permitió llegar 14º, pero lejos de un rendimiento convincente y de su compañero Pierre Gasly, que terminó décimo aunque perdió varias de las posiciones que había ganado en el incidente de la largada.

Para la qualy, la fortuna estuvo más del lado de Colapinto. Primero porque Hadjar se pegó contra el muro en el arranque de la Q1 y liberó un cupo. Y luego, cuando el puesto 16º que había registrado lo dejaba en la puerta de la siguiente prueba, la organización le quitó la vuelta a Alex Albon por salirse de los límites de la pista y así el argentino logró la clasificación. Más allá de ese pequeño logro, su participación en la Q2 fue casi testimonial, porque quedó 15º, a un segundo y medio de los líderes y a cuatro décimas de Gasly, que finalizó 14º.

“Para Pierre creo que es un auto que se le hace mucho más fácil de manejar, a él le gusta así y está acostumbrado, pero a mí me cuesta ser consistente y no cometer errores con un auto así de difícil. Ojalá que mañana sea un mejor día”, analizó Colapinto, que partirá justo detrás de su compañero, en una primera curva muy complicada.



