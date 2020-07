Comienzan los debates por la moratoria y el canje de deuda

La agenda económica del Gobierno ya se debate en el Congreso. La comisión de Presupuesto de Diputados volvería a reunirse este martes en busca del dictamen para ampliación de la moratoria impositiva incluida en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, como dinamizador económico en la pospandemia. Si Frente de Todos logra avanzar con el dictamen, el proyecto se llevaría al recinto de la Cámara baja en una sesión virtual mixta este mismo miércoles. En tanto, en el Senado la intención del oficialismo es avanzar con el proyecto para la renegociación de la deuda pública bajo jurisdicción local.

El proyecto para el canje de deuda, que llegó al Congreso el viernes pasado, con el que Poder Ejecutivo busca ahorrarse 40 mil millones de dólares, es la prioridad en la Cámara alta. El propio ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó detalles de la iniciativa ante el bloque oficialista que arrancará el debate en comisión esta semana. Los senadores del Frente de Todos le pidieron a la presidenta del cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, que prorrogue el sistema de sesiones virtuales mixtas mientras dure la pandemia y para poder tratar todos los temas.

Moratoria

La ampliación de la moratoria impositiva es la iniciativa más avanzada. La semana pasada, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont expuso ante la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, que preside el oficialista Carlos Heller. Lo mismo hizo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Ambos coincidieron en la necesidad de generar “un alivio” para empresas y contribuyentes impactados económicamente por el arrastre de la recesión y la pandemia de la covid-19. La medida busca alcanzar especialmente a pequeños contribuyentes y a las pymes. Pero el esfuerzo fiscal tendrá condiciones para las grandes empresas: las que ingresen no podrán durante dos ejercicios fiscales distribuir utilidades, realizar pagos al exterior y operaciones de arbitraje con títulos.

Los condicionamientos a las grandes empresas y que la moratoria alcance a “empresas con causas penales” son las principales objeciones opositoras al proyecto oficial.

La comisión de Presupuesto volvería a reunirse este martes. Allí, el oficialismo buscará darle dictamen de mayoría. Los cuestionamientos opositores, no serían –en principio-- un obstáculo. En el interbloque opositor de JpC prima la idea de acompañar “en general” la moratoria, como lo hicieron en el capítulo de la ley de Solidaridad Social.



Si el FdT logra el objetivo, la ampliación de la moratoria impositiva –como una enmienda a la ley de Solidaridad-- podría ser el único tema de una sesión que se convocaría para esta misma semana, el miércoles o jueves. “Se trata de un tema que va a demandar un largo debate”, sostuvieron fuentes parlamentarias.

El pacto político con el que se arribó a una prórroga –por solo un mes más— de las sesiones virtuales mixtas en la Cámara baja, tiene como reglas que los temas que lleguen al recinto deberán contar “con el acuerdo de todos los bloques” y dictamen de comisión. Otro proyecto que reúne esas condiciones es el Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo, con una inversión estatal que alcanzaría unos 16 mil millones de pesos, que impulsó el oficialismo.

Deuda

El Senado se encargará del proyecto para la reestructuración de la deuda bajo jurisdicción local. “Esta propuesta se alinea con la oferta de reestructuración de los Títulos Públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera, incorporando incluso opciones en pesos para determinados instrumentos elegibles, con lo que también preserva los objetivos de sostenibilidad de la deuda pública aliviando las restricciones de mediano y largo plazo devenidas de la actual carga de la deuda”, dice uno de los párrafos de los fundamentos del proyecto que ingresó el viernes en la Cámara alta. “En relación con ello, se propone que si sus tenedores optan por no adherir a la Invitación de Canje, los pagos de servicios de intereses y amortizaciones de capital continuarán diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021”, aclara luego.

El ministro Guzmán explicó en videoconferencia los detalles de la iniciativa a un grupo de senadores oficialistas. Estuvieron el jefe del bloque, José Mayans; su vice, Anabel Fernández Sagasti; Carlos Caserio (Presupuesto), María de los Ángeles Sacnun (Asuntos Constitucionales) y Mario Pais (Mixta Revisora de Cuentas del Estado); los integrantes de la bicameral de la deuda externa, Mariano Recalde y Adolfo Rodríguez Saá; y el vicepresidente primero de la Cámara, Maurice Closs.

“Nuestra visión de país es muy diferente a la que dejó (Mauricio) Macri, nosotros estamos tratando de desendeudar, en levantar el descalabro económico en el cual estamos inmersos productos de malas políticas económicas”, sostuvo Mayans y lo tradujo en números: “si esta propuesta es aceptada, la Argentina va a tener un ahorro de 40 mil millones de dólares, lo que equivale al monto que el ex presidente contrajo con el FMI”, afirmó.

La bancada oficialista también quiere poner fin a la actitud opositora de negarse a tratar en sesiones virtuales temas que no estén vinculados directamente vinculados a la emergencia de la covd-19. “Indudablemente la labor del Poder Legislativo no debe interrumpirse en virtud de la pandemia, que no tiene fecha cierta de finalización, sino por el contrario, debe intensificarse ante los desafíos que la situación nos presenta”, dice un pasaje de la nota con la que el bloque del Frente de Todos le solicitó a CFK que prorrogue las sesiones remotas durante la emergencia sanitaria.

Un sistema que se acordó en principio por 60 días, que ya se cumplieron. Un instrumento, que el interbloque opositor utilizó para intentar bloquear iniciativas del Gobierno que considera “conflictivas”.