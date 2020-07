La mamá del joven pidió la intervención de la ministra nacional de Seguridad, Sabina Frederic

En un momento clave de la investigación, fortalecida la hipótesis de la querella sobre la responsabilidad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la desaparición de Facundo Astudillo Castro, la madre del joven solicitó la intervención de la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic. El pedido de Cristina Castro es para que la ministra envíe a Bahía Blanca a “gente de su confianza” para que tome conocimiento del curso actual de las investigaciones. El pedido coincidió con declaraciones de históricas referentes de los organismos de derechos humanos reclamando el pronto esclarecimiento del caso.



La mamá de Facundo, que hizo duras críticas al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, a cargo de la investigación, declaró que desde el lunes pasado viene “sufriendo noticias falsas que salen del expediente, que supuestamente tiene carácter de reservado”. Esas informaciones, publicadas en medios locales como el diario La Nueva Provincia, hablan de testigos que dicen haber visto a Facundo en diversos lugares, días después de su desaparición, el 30 de abril. Tanto la mamá de Facundo como el abogado querellante Leandro Aparicio han denunciado que son “noticias falsas” que intentan desvirtuar un caso de “desaparición forzada” en democracia.

Esto ocurre cuando Aparicio, en declaraciones a Página/12, afirmó que cinco testigos que prestaron declaración en la causa “confirman la hipótesis de esta querella en el sentido de que la Policía de la Provincia es responsable de la desaparición de Facundo” porque vieron cómo el joven era “introducido por dos policías en un patrullero, entre las 15,30 y las 16” de ese jueves 30 de abril, cuando viajaba a dedo desde su casa en Pedro Luro a Bahía Blanca.

En su mensaje a la ministra de Seguridad nacional, la madre de Facundo insistió en que el fiscal Ulpiano Martínez debe ser apartado de la causa por la demora en darles crédito a los dichos de los testigos que vieron cómo lo subían al patrullero. Cristina Castro señaló que tanto el fiscal como la Policía Federal a cargo de la causa “deberían investigar y no lo hacen, investigan hipótesis contrarias a las que sostenemos nosotros y en realidad informan a ciertos medios que se enteran de todas las pericias antes que nosotros, la familia, la querella y no tiene que ser así", dijo en un video subido a las redes sociales. Le solicitó a la ministra nacional que “por favor tome cartas en el asunto, esto no puede seguir, estoy cansada”.

Por su parte, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, declaró que el organismo se suma “al reclamo por la aparición de Facundo Astudillo Castro. Estamos acompañando a la familia. Es un desaparecido en democracia y con la intervención de la Policía. Eso está bien claro. Hay que pedir a las autoridades que separe a quienes son responsables, se los indague y se los juzgue". Carlotto hizo estas declaraciones a El Destape Radio.

Agregó que el caso es "muy grave” y que “son coletazos de vieja época que todavía existe en nuestro país”. A su vez, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, calificó de “irresponsable” al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y pidió su renuncia al cargo. Berni respondió que le parece “irresponsable pedir una renuncia sin saber lo que pasó”. Agregó de todos modos que su renuncia "está desde el primer día en el escritorio" del gobernador Axel Kicillof.

En la causa se investigan las manchas de sangre que aparecieron en dos patrulleros y en el coche particular de una agente de la Policía Bonaerense. En forma preventiva fueron separados de sus funciones los policías que estaban de turno en la comisaría de Mayor Buratovich, en cuya jurisdicción fue visto por última vez Facundo Astudillo Castro. El miércoles se sabrá quiénes son los dos policías que los testigos afirman que subrieron al chico desaparecido a un móvil de la fuerza de seguridad.