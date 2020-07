Alberto Fernández y la ley del Aborto

¿Cuándo se va a va a debatir la ley el aborto?

–Exige un debate grande y estoy tratando de que no ocurra en el medio de este conflicto. Pero estoy convencido de que hace falta. El otro día Romina del Pla me retó, que lo estaba esperando. Le dije “no me convenzas de nada porque en 1985 yo daba una materia que se llamaba ‘El aborto, reflexiones acerca de la conveniencia de su castigo’”. Y la conclusión al terminar el curso era que el aborto no debía ser punible. Mucho antes de que haya un debate público.

–¿Será este año?

–Ojalá. Es un problema muy serio que tenemos que resolver. Preservar la salud de las mujeres, las muertes que ocurren con los abortos, las lesiones que muchas veces las dejan estériles y sufren daños irreparables por abortos mal practicados. Voy a mandar la ley tan pronto pueda.