Luis D'Elía se recuperó de coronavirus y recibió el alta

Tras permanecer más de una semana internado por Covid-19 en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires, Luis D'Elía se recuperó y recibió el alta médica. Ahora continuará su recuperación en su domicilio.

"Me dieron el alta parcial después de ocho días. Me voy a casa a cumplir el resto de una rigurosa cuarentena. Un cariño inmenso a todes por tanta solidaridad y tanto afecto", escribió el dirigente en las redes sociales.

Dos días antes, D'Elía había publicado un video para contar su experiencia con la enfermedad. Con voz débil y frágil, dijo: "Es muy duro. Hagamos todo lo posible para que esto desaparezca de una vez y para siempre".

Luego, parafraseando la canción de María Elena Walsh e interpretada por Mercedes Sosa, agregó: "Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Fuerza, a no aflojar".

D'Elía, que cumple prisión domiciliaria, debió ser internado en el Sanatorio Otamendi luego de que se confirmara que tenía coronavirus el pasado 8 de julio. Se había sido sometido a un testeo por la misma enfermedad y había dado negativo en la cárcel de Ezeiza.