Aunque sin plazos, las leyes de Sain tienen vida

El gobernador Omar Perotti volvió a hablar de la reforma policial que encaró su ministro de Seguridad Marcelo Sain. Sin dar plazos, el mandatario destacó que el gobierno arrancó una instancia de “construcción” y “enriquecimiento” para luego enviar el proyecto a la Legislatura. “Es una ley que tiene que plantear qué seguridad queremos los santafesinos para largos años”, manifestó el titular de la Casa Gris. Por otro lado, y con respecto al “rescate” de Vicentin, Perotti le bajó el precio al plan que presentó el diputado nacional Luis Contigiani. “Hay muchas ideas interesantes que en lo conceptual podemos compartir, pero lo concreto es que hay que conseguir fondos”, apuntó el gobernador.

Perotti mantuvo un encuentro virtual con periodistas en el que repasó diversos temas de agenda. En ese marco, no esquivó el bulto y retomó, al menos en lo discursivo, el estado del trío de leyes que impulsa el ministro Sain, claves –porque así lo explicitó é– en la gestión de seguridad del oficialismo. El criminólogo bonaerense encaró una serie de ponencias con autoridades y docentes de las dos universidades más importantes de la provincia, y un sector empresarial, y está cerrando la redacción del último anteproyecto. “Estamos en el análisis de los proyectos de ley, que ha comenzado una instancia de toma de sugerencias, correcciones frente a alguno de los planteos importantes del mundo académico”, lanzó Perotti.

“Después se va a seguir y se llevará a las Cámaras”, amplió, aunque en esa línea destacó que hay que tener la “capacidad de acordar” con las distintas fuerzas políticas que integran la Legislatura. De ese modo, puso la mira en las dificultades que tiene el PJ para imponerse en Diputados, donde el bloque del Frente Progresista ostenta una mayoría inquebrantable. Según pudo recabar Rosario/12, nadie del gobierno entró en contacto, aunque sea informal, con la bancada progresista por esta ley, que según Perotti, “no va a durar uno, dos años”, ya que “no se cambia una ley todos los años en el tema de seguridad”.

Por otro lado, el gobernador hizo un análisis sobre la situación de inseguridad en la provincia. “Venimos arrastrando dificultades de largos años en el tema seguridad, tenemos serios inconvenientes, hay que tratar de remontar eso y cambiar, eso va a generar y ha generado, y son visibles, situaciones de tensión, movimientos que tuvimos que hacer con los recambios de muchos funcionarios policiales de alto rango. Lo que tenemos muy claro es que no vinimos a dejar las cosas como estaban, y eso significa cambios profundos dentro de la fuerza… si queremos tener resultados distintos a los que tenemos no podemos seguir haciendo lo mismo”, señaló.

Finalmente, Perotti defendió la figura de fideicomiso para resolver la situación de Vicentin. En ese sentido, destacó que alcanzar dicho escenario requiere de “mucho diálogo”, pero también de que el juez interviniente, Fabián Lorenzini, entienda que “hay una posibilidad concreta de que la empresa no vaya a quiebra”. Del fideicomiso poco se sabe por ahora, pero la intención es que confluyan accionistas, acreedores y potenciales inversores. “Nos interesa el rescate de la empresa, que no haya un desguace, requiere diálogo y volver a generar confianza”, remarcó el gobernador, aunque también pidió “paciencia” porque los tiempos judiciales no son cortos.

Para cerrar, y cuando un colega le preguntó específicamente sobre la propuesta que hizo Contigiani, Perotti respondió: “Ha habido aportes como el de Contigiani, queremos juntar a aquellos que tienen aportes concretos para realizar, los acreedores que quieren cobrar, el Estado nacional. Acá hay un pasivo de más de 1.500 millones (de dólares), no podemos hablar de diseños, que nos gustaría que esté fulano, la cooperativa tal, que esté el otro, quizás en el papel nos pongamos de acuerdo rápido. El tema concreto es quién pone la plata y hay que trabajar seriamente para conseguir esos recursos”.