El atletismo corre con ventaja en Salta

Salta es una de las pocas provincias del país en las que sus atletas pueden mantener sus entrenamientos cotidianos prácticamente sin alteraciones. Luego de la fase 1, y prácticamente a partir del momento en que se permitieron algunas actividades, los deportistas federados de la provincia volvieron a prepararse esperando que algún día vuelva la competencia.

Si bien en más de una ocasión se habló del centro deportivo de alto rendimiento ubicado en Cachi, lo cierto es que tanto desde la Secretaría de Deportes, como individualmente, quienes compiten a nivel internacional, decidieron quedarse en la ciudad y realizar sus rutinas en el Legado Güemes y el centro de desarrollo deportivo ubicado en el estadio Martearena.

El subsecretario de Deporte Competitivo e Infraestructura, Federico Abud, consideró que hoy vivir en Salta, para estos deportistas y a pesar de la crisis que afecta a todo el mundo, “es una suerte”, ya que desde hace 60 días pueden realizar sus rutinas casi con normalidad.

“Desgraciadamente no tenemos un calendario de actividades preciso, ya que no se sabe cuándo van a volver las competencias, pero en algunas categorías ya se están preparando para el 2021 en el ámbito nacional e internacional”, explicó.

El funcionario contó que en la pista del centro deportivo Legado Güemes ya hay cinco grupos de 10 personas que entrenan cotidianamente, “por lo que estamos hablando de 50 deportistas que ya volvieron a las prácticas”.

La habilitación para los entrenamientos individuales llegó a la provincia a mediados de mayo, a través de la resolución 29 del Comité Operativo de Emergencia (COE), publicada en Boletín Oficial el 14 de mayo. Desde ese momento, no se interrumpió la actividad para los deportes individuales. Por lo que los atletas salteños corren con ventaja con respecto a los de otros puntos del país y del mundo.

“El hecho de que en Salta podamos estar hoy gozando de esta flexibilización, sin dudas es para el deportista de alto rendimiento una ventaja. Porque estar sin realizar sus rutinas para un federado es realmente frustrante”, añadió el funcionario.

Dentro de todas las contras que generó el parate, para muchos jóvenes salteños se abrió una oportunidad para entrenar junto a quienes han llegado a lo más alto a nivel mundial.

Es el caso de los dos triatletas salteños Delfina Álvarez y Federico Bonari, reconocidos internacionalmente, y que hoy se sumaron a los equipos provinciales para colaborar desde su experiencia.

La campeona argentina está preparando deportistas especializados en triatlón, “es un entrenamiento más de elite con el objetivo de competir en lo que será un medio Ironman”, comentó Abud.

Esa competencia consiste en pruebas de 2 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 de atletismo, aunque recién podría realizarse en 2021 en Buenos Aires, Uruguay o Brasil. Mientras que desde ayer también se sumó a los trabajos Gabriel Bonari, otro salteño que, entre otros galardones, obtuvo un campeonato mundial en Estado Unidos.

“Tanto lo que es ciclismo como natación y trote, podemos decir que estamos trabajando normalmente aunque con protocolos”, manifestó Delfina Álvarez, quien se desdobla en entrenamientos particulares con su rutina pero a su vez comparte algunos con el grupo del equipo provincial. “Hacemos salidas de ciclismo y compartimos la pista de atletismo”, detalló.

Afirmó que en Salta “somos unos privilegiados, en otros países directamente no pueden nadar y el ciclismo lo hacen de manera virtual”, pero no es optimista en cuanto a la vuelta de las competencias, “yo creo que por un año y medio no va a pasar mucho y si pasa va a ser muy limitado”.

Álvarez fue una de las representantes argentinas en los últimos Panamericanos disputados en Lima. Se había radicado en Córdoba desde ya hacía unos años, pero agradece haber tomado la decisión de volver a su ciudad natal en diciembre, junto a su pareja, “si me quedaba iba a ser imposible trabajar, ahí la cosa está muy difícil”, sostuvo.

El responsable de la preparación de los atletas salteños Carlos Vicentini le confirmó a Salta/12 que desde hace unas 10 semanas volvieron a entrenar con el equipo de 15 federados de alto rendimiento.

“Nosotros somos unos bendecidos en esta situación, porque escuchamos a otros colegas que siguen todavía sin poder trabajar”, destacó, y agregó que en Buenos Aires “sólo se consiguieron algunos permisos especiales para los clasificados a Tokio”.

Vicentini, quien llegó a Salta en el 99, siempre estuvo al frente del equipo de atletas. Con una vasta experiencia en preparar deportistas de alto rendimiento, indicó que en cuanto a las competencias todo será una incertidumbre.

“La idea de la Federación Argentina de Atletismo es hacer el campeonato nacional en diciembre para que no se nos venza el año, pero todavía no hay fecha y dependerá de la pandemia”. Explicó que para ello, todos los que participen deberían tener al menos 8 semanas de entrenamiento “para no llegar en desventaja”.

El centro deportivo de Cachi

Ante la pregunta de este medio sobre el presente del centro de alto rendimiento deportivo instalado en la localidad de lo Valles Calchaquíes, el subsecretario de Deporte Competitivo e Infraestructura, informó que el ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña, está realizando algunas gestiones a nivel nacional “para poder reactivar ese espacio”.

Abud explicó que está necesitando no solo reactivarse funcionalmente, “sino estructuralmente, por eso queremos elevar un proyecto serio para trabajar tanto con el Ministerio de Nación como con el ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo)”.

El funcionario aclaró que no se cerró, e incluso siguió recibiendo a grandes deportistas hasta el comienzo de la pandemia, como lo fue cuando realizaron su pretemporada los jugadores del seleccionado argentino de Hándbol, “los gladiadores”, que a la postre resultaron los campeones Panamericanos en Lima 2019.

La idea de la cartera de turismo local es poder refaccionar la pista de atletismo, los vestuarios y la caldera de la pileta ubicada en aquella localidad, y lograr un convenio que sea de utilidad para los deportistas de todo el país y vinculados al ENARD.

En tanto, Vicentini sostuvo que al no tener “fondistas, es decir corredores de larga distancia”, no es necesario utilizar mucho la altura. Es por ello que por lo general no utilizan esa sede de entrenamientos, “tenemos velocistas, saltadores, lanzadores y otras especialidades”.

Pero destacó que están muy preocupados por el estado de la pista en el centro deportivo Legado Güemes, por lo que espera que las tratativas entre el Ministerio de Turismo y Deportes provincial con el nacional den sus frutos para poder mejorarla, “estamos muy preocupados porque la pista cumplió ya su ciclo hace mucho tiempo y cada vez se hace más difícil entrenar”.

“Sí, la pista la verdad que no está buena y hay que cambiarla”, reconoció Delfina Álvarez, pero se resignó a seguir así hasta que lleguen tiempos mejores ya que “se necesitan muchos recursos para eso y sigue siendo mejor que correr en la calle”.