Otra vez hay sequía en el Chaco salteño pero la ayuda no llega

“Quedan con suerte tres meses de agua para los animales”, decía el 19 de abril pasado la presidenta de la Asociación Civil Unión y Progreso de Rivadavia Banda Norte, Lucia Ruiz. Pasó el tiempo y a partir de este julio la situación se comenzó a complicar. “La represa está enlamada y al agua hay que llevarla en tanques”, dijo Antolín Soraire, uno de los pequeños productores de la zona de Rivadavia Banda Norte, al indicar que lo único que le queda de pasturas es un sector de su tierra en donde se alambró un sector para tener pasto con el fin de que en época de sequía pueda ser el lugar donde coman los animales.

“En una solicitada emitida en noviembre de 2019 se remarcaban las pérdidas inmensas que tuvimos en el campo por mortandad de animales y las pocas respuestas por parte de la gestión gubernamental anterior (a cargo de Juan Manuel Urtubey). No queremos que se repita el triste panorama de ver a lo largo de la ruta 81 las osamentas de nuestros animales que caen muertos por falta de agua y de comida. Por tal motivo, solicitamos se considere nuestra situación como una emergencia productiva e hídrica en el marco de la declaración de emergencia agropecuaria”, agrega la nota fechada el 13 de julio pasado por parte de las organizaciones de la Coordinadora Zonal de Tierras de la Ruta 81, en el Chaco salteño, que piden por respuestas.

Sin embargo, los más de 4.500 pequeños productores campesinos del departamento Rivadavia, el más pobre de la provincia, continúan sin respuestas.

Durante la gestión municipal de Marcela Carabajal en Rivadavia Banda Norte (2011-2015), también ella pequeña productora, los campesinos habían logrado contar con un tractor que les prestaban para realizar trabajos, por ejemplo, en los casos donde las represas terminaban “enlamadas”, es decir, con una parte de barro. La máquina les permitía acondicionarlas para que cuando lleguen las lluvias tengan mayor capacidad para juntar el agua que precisan los animales.

Cuando no llueve, se extrae agua de los pozos. Soraire contó que ya excavó en sus tierras cuatro pozos durante al menos cuarenta años, y al día de hoy tres han quedado sin uso. En su caso tiene bomba manual (otros tienen bomba eléctrica), y ante el costo que implica hacer un pozo, las excavaciones son de 19 metros de profundidad. En el Chaco salteño hay zonas en donde se encuentra “agua buena” desde cien metros para abajo. Pero el costo condiciona, pues, dijo Soraire, cuesta entre 3.000 y 3.500 pesos el metro de excavación.

Pérdidas de la producción

En la sequía del año pasado Soraire perdió casi el 10% de su producción de animales. “Yo perdí 6 vacas, 4 terneros y un novillito. Ahora tengo 70 cabezas”, para las cuales precisa maíz que va a comprar pero que ya calcula, no le va a alcanzar. Prevé que también se le van a morir terneros, pues deben destetarlos y si no hay forraje, no hay posibilidad de alimentarlos.

“Nos quedan dos meses y medio” de sequía, indicó Soraire al sostener que “quienes saben, dicen que puede llegar a llover en octubre” recién. Esa sería la solución natural y, al parecer, la única que guarda alguna certeza hasta ahora.

El campesino afirmó que se elevó una nota al Ministerio de la Producción de la provincia en la que se solicitaba la ayuda para que se excaven los pozos, les provean los caños y que quede la mano de obra del resto del trabajo que requiere un pozo quede a cargo del productor. La nota fue recibida pero Soraire indicó que la respuesta hasta ahora es que no hay posibilidad de acercarles la ayuda.

Ante la falta de respuestas Soraire había empezado a sacar el enlame de la represa que originalmente tenía un metro, pero que por el barro que ingresó, ahora tiene medio metro de profundidad. El trabajo, a cargo de cuatro personas, se realiza con pala y carretilla y demora por lo menos un mes. Su represa tiene 40 metros de largo por 20 de ancho. El agua que saca del pozo es la que va poniendo en la represa para los animales. En otras zonas, como en Los Blancos (también en Rivadavia Banda Norte), se cuenta con un tanque de tres mil litros que se puede mover con el agua. Pero para ello hay que alquilar una camioneta. Y el problema es conseguir el agua, pues todos los productores, o “al menos el 75 por ciento de los 1600” que hay en Rivadavia Banda Norte “tienen problemas” de falta de agua, agregó Lucía Ruiz.

Declaración de Emergencia Agropecuaria

El diputado por Rivadavia Ramón Villa (FdT) presentó un proyecto de declaración de emergencia agropecuaria para el departamento que si bien tomó estado parlamentario desde la sesión pasada, aún no fue tratado. El legislador indicó que para este martes espera que finalmente sea tratado con el fin de que, en caso de existir la decisión provincial, se provea de ayuda a los campesinos, aunque sea con forraje.

Villa afirmó que ya hay declaraciones de los concejos deliberantes de Rivadavia Banda Norte y Banda Sur y las organizaciones campesinas con solicitudes de ayuda. “Así como dije en la sesión pasada que desde Rivadavia acompañamos la declaración de emergencia en el sector del turismo pese a que en Rivadavia nos hay turismo, esperamos que exista la misma reciprocidad cuando se trate de la emergencia agropecuaria”, dijo.

Sin embargo, por más declaraciones que puedan salir de la Legislatura Provincial, es el Ejecutivo el que decide disponer la emergencia y una eventual ayuda. El año pasado, de hecho, tras la protesta de los pequeños productores se entregó recién algo de forraje y maíz, y se continuó con la entrega de la ayuda en febrero, al cambiar la gestión en el Ejecutivo Provincial. Sin embargo, la última declaración de emergencia de manera formal por parte del Ejecutivo provincial fue en marzo de 2018, con extensión de la emergencia a enero de 2019.

En la consulta para esta nota, la respuesta de la provincia fue un comunicado de prensa del 30 de junio pasado, en el cual se reconocía el problema de la sequía y en el que la respuesta del director de Ganadería de la provincia, Ignacio Chavarría, era: “Continuamos trabajando junto a productores de diversas regiones de la provincia”. Tras un recorrido que realizó por Rivadavia Banda Sur indicó que “esta visita es el resultado de un pedido realizado al organismo provincial. Es por eso que junto a los técnicos vinimos a relevar las necesidades planteadas y buscar junto a ellos estrategias de cara al invierno seco que se está transitando, luego de las escasas lluvias de la época estival”.