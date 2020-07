El Marciano Ortiz, muy duro contra Ariel Holan

El ex mediocampista de Independiente Jorge "Marciano" Ortiz criticó duramente al ex técnico rojo Ariel Holan al señalar que "es una persona nefasta y mentirosa" a la vez que dijo que se enojó "mucho" con el entrenador cuando le dijo que tenía que irse del club de Avellaneda.

"El llegó y me dijo: '¿Dónde querés jugar? ¿Dónde te sentís más cómodo? Te tengo que recuperar'. Charlamos de fútbol, le dije 'me gusta jugar acá'. A la otra semana me dijo: 'Te tenés que ir'. Eso es de una persona falsa. O lo mandaron o no sé", indicó el actual volante de Patronato.

Ortiz estuvo en Independiente entre 2015 y 2016, pero a la llegada de Holan a inicios de 2017, el Marciano partió hacia Tijuana de México. Durante su etapa en el club de Avellaneda disputó 46 partidos (21 triunfos, 15 empates y 10 derrotas), marcó un gol y participó de los procesos liderados por Gabriel Milito y Fernando Pellegrino.

"Yo le saqué la ficha al toque (a Holan), a mí no me gusta que me hagan esas cosas. Si yo no quiero a un jugador no lo estoy falseando", agregó Ortiz en diálogo con Proyecto Fútbol.



El futbolista surgido en San Lorenzo se refirió además a la caótica situación actual de Independiente, que tiene varios conflictos con sus jugadores por deudas salariales: "Cuando yo estaba, había problemas. Había diálogo con los dirigentes, pero no tanto. Independiente es un club difícil, complicado, cuando las cosas no están bien sale todo a la luz y es difícil abstraerse a eso. A mí me pasó, cuando me tuve que ir... Yo nunca critiqué a un entrenador, pero me enojé mucho con Holan. Es una persona nefasta y mentirosa y el tiempo me terminó dando la razón".

"Como entrenador, de los 15 días que estuve con él (Holan), me saco el sombrero. Entrena fantástico, demostró que es bueno, pero tiene esas cosas. Si me toca ser entrenador me tengo que manejar de otra manera, yo no le puedo hacer eso a un futbolista. Somos seres humanos y hay que ir de frente, decirle por qué no lo querés y se terminó el problema", finalizó Ortiz, quien todavía guarda la bronca.