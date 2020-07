Australia podría invitar a Jaguares en 2021

La franquicia argentina Jaguares podría ser invitada, junto a otras de Fiji y Japón, por la Unión de Rugby de Australia (ARU) para sumarse a un certamen de ocho equipos, en caso de no prosperar la iniciativa de Nueva Zelanda de conformar la Trans-Tasman para reemplazar en 2021 al Super Rugby.



En la infomación, brindada este martes por el diario australiano Daily Telegraph de Sydney, se afirma que Jaguares, Sunwolves de Japón y Drua de Fiji serían invitados a instalarse en Australia para una competición de ocho equipos, debido a las restricciones de viaje tras la pandemia de coronavirus.



Un portavoz de la ARU señaló que la participación de Sunwolves, que iba a dejar de jugar el Super Rugby en 2021, tendría que ser financiada por la Unión de Rugby de Japón (JRFU).



La JRFU estaría dispuesta a financiar a los Sunwolves y a alojarlos en Australia ya que, según consignó el sitio australiano Stuff Sports, es poco probable que Japón pueda organizar partidos a principios del año próximo.



Los australianos están haciendo el movimiento en caso de que no se llegue a un acuerdo con el Rugby de Nueva Zelanda (NZ) sobre una competición Trans-Tasman, con la intervención de ocho a diez equipos: cinco neozelandeses, tres de Australia y dos de las islas de Pacífico.



Pero a la ARU no le cayó bien que la NZR haya sugerido que sólo dos o tres equipos australianos sean invitados, e insiste en que participen cinco de sus franquicias: Reds, Waratahs, Rebeldes, Brumbies y Western Force. De no ser aceptadas en la Trans-Tasman, es probable que Australia se plantee hacer un certamen por su lado.