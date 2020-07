Una vuelta sin las condiciones

Trabajadores judiciales nacionales rechazaron ampliamente la decision Corte Suprema Nacional de levantar la feria de invierno. "Si el Poder Judicial funcionó durante la cuarentena fue por el compromiso de lxs trabajadorxs", aseguaron en un comunicado titulado "La corte se pasó a la oposición". Sin embargo, indicaron que "esa contracción a la función colisiona con la actitud de la Corte Suprema, que, en la práctica, conspira contra el funcionamiento del sistema judicial y la eficaz prestación del servicio de Justicia". Y plantearon que "en este marco se encuentra la acordada del lunes, que dispone a las apuradas el regreso de la actividad judicial a partir del 27 de julio, sin prever las condiciones en las que habrán de abrirse nuevamente las oficinas", plantea la nota firmada por el secretario general del Sitraju, Agustín Bruera.

"La decisión parece más un mensaje de oposición política al gobierno nacional que una decisión madura y responsable de uno de los tres poderes de la República. La medida contradice todas las acordadas anteriores, y transfiere a cada Cámara la responsabilidad que le compete a la Corte", señalaron trabajadores de la Justicia Federal.

En otro tramo, expresaron que "ante la situación de extremo riesgo que supone el regreso a las oficinas, surge la alternativa del teletrabajo. Pero esa modalidad, que antes de la pandemia no se había puesto nunca en práctica en la Justicia, se abordó a las apuradas, sin regulaciones ni previsiones; recayendo una enorme responsabilidad en cada trabajador o trabajadora que en muchos casos hasta debieron adquirir computadoras y servicios de internet para hacer frente a las presiones laborales. Sin horarios, ni derecho a la desconexión, atendiendo niñes o familiares a cargo. Todo lo que no se ha hecho en 120 días de cuarentena, pretende adoptarse en menos de una semana, y regresar a una normalidad que no existe más y como si nada hubiera pasado, el próximo lunes 27". Además, reprocharon que "la Corte también decidió suspender la feria judicial, sin definir tampoco la compensación de los días trabajados durante la feria extraordinaria, y desdoblar en cuotas el pago del aguinaldo cuando sabemos que las partidas ya estaban asignadas. Queremos trabajar en condiciones seguras para nosotrxs y la ciudadanía que debe tener garantizado el acceso a la justicia".