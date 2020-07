Coronavirus: Nicolás Kreplak dijo que "estamos en una situación muy delicada"

“Estamos en una situación muy delicada. No estamos en un momento para cantar victoria ni empezar a asegurar que van a bajar los casos. Eso es pura fanfarria”, señaló el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en diálogo con el programa #Caimialaseis que se emite por AM 750. El funcionario dijo que la situación no está mejorando “Estamos viendo un aumento de los casos. Tenemos que ver cómo se corrobora eso en estos días. Me imagino hoy y mañana va a ser como el día de ayer y esto consolida un aumento significativo”, agregó el sanitarista en relación con a los altos números de contagios de los últimos días.

"Estamos en una curva de ascenso significativa. El primer punto de inflexión fuerte fue el brote en la Villa 31, que a partir de ahí se extendió hacia el resto de CABA y al primer anillo del Conurbano. Desde ahí venimos en un ascenso que aún no frenó”, aseguró Kreplak haciendo hincapié en la estrecha vinculación entre los focos de contagios en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que significan un rebote importante entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios del conurbano bonaerense. “Nuestro objetivo realista no fue evitar la pandemia, sino el colapso del sistema de Salud”, destacó el funcionario.

“Hay una diferencia entre la primera semana de la cuarentena estricta y la segunda. En la primera hubo dos feriados, pero hubo una caída significativa de la circulación. En la segunda, hubo un quince por ciento de aumento de la circulación”, afirmó Kreplak.“El cálculo que hace el ministerio de Transporte es que antes de la cuarentena teníamos 4,9 Millones de personas circulando en el AMBA y ahora estamos en 1,5 Millones, aproximadamente”, resaltando el resultado de las medidas tomadas para evitar la propagación masiva del virus en la población.

“Aunque no se respete la cuarentena como se hizo antes, sigue habiendo un enorme porcentaje de las personas que están en la casa: los adultos mayores no salen y los chicos tampoco. Hay mucha menos circulación. Si volvemos a ese nivel de circulación sin una herramienta terapéutica eficaz, abandonaríamos la agenda de la Salud”, advirtió el funcionario bonaerense enfocando la adaptación de una parte de la población a las medidas de prevención. “Tenemos 1,61 de tasa de letalidad acumulada, que significa que fallecen 16 de cada mil personas que se contagian. A nivel mundial, la tasa letalidad está entre 4,5 y 5. En Estados Unidos llega a 5 y en Europa, llegaron a tener 12 o 13 puntos de letalidad”, explicó el sanitarista comparando los índices de salud de otros países.

“Si se satura el sistema de Salud, la letalidad aumenta. Nosotros tenemos que seguir sosteniendo la tasa de letalidad. Tenemos estrategias que ayudan, como la donación del plasma. La parte más compleja, que son las camas de UTI (Unidad de Terapia Intensiva) de adultos, estamos en el 60,87 por ciento casi 61 por ciento de ocupación y viene creciendo a un modo tranquilo, pero viene creciendo”, estimó Kreplak y agregó que “si uno proyecta este aumento de casos que se ve, de un veinticinco por ciento entre esta semana y la anterior, es peligroso”. Kreplak indicó que "hay muchas variables que evaluar para restringir: necesitamos saber la dinámica de contagios, la gravedad de esos contagios y la capacidad de respuesta del sistema de Salud”.

“Claramente, estamos preocupados la apertura de movimientos no nos hace predecir que se vayan a amesetar los contagios. Uno supone que van a aumentar los casos”, argumentó el funcionario y aseguró a su vez que iban "125 días intentando que no colapse el sistema de Salud, porque el sistema de Salud estaba colapsado antes de empezar. Tuvimos que descolapsarlo”. Finalmente el sanitarista bonaerense advirtió que "los países que volvieron a clases, como Israel que lo hizo prematuramente, tuvieron un rebrote de casos mucho más grande que antes”.