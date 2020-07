CREAN TECNOLOGÍA 3D PARA CIRUGÍAS MENOS INVASIVAS

A partir de imágenes obtenidas por medio de diferentes soportes, investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) crearon modelos tridimensionales (3D) de la anatomía humana que representan simulaciones para planificar cirugías y así desarrollar intervenciones quirúrgicas menos invasivas en los pacientes y disminuir los riesgos que conllevan. El desarrollo, que también se utiliza para entrenar a los cirujanos más jóvenes, se lleva adelante a través del grupo de trabajo del Laboratorio de Investigaciones Morfológicas Aplicadas “Dr. Mario H. Niveiro”, de la Facultad de Ciencias Médicas. La impresión 3D se utiliza como complemento de las imágenes médicas para mejorar la planificación de cirugías complejas y entrenamiento quirúrgico. Se generan réplicas exactas de la anatomía del paciente, lo que permite obtener un modelo físico donde analizar y ensayar los procedimientos quirúrgicos previos a la intervención. Los modelos pueden editarse por computadora e imprimirse utilizando colores y materiales variados con el fin de desarrollar el más útil para la particularidad de cada paciente.

NUEVO DOCTORADO EN EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

La Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC) obtuvo la recomendación favorable de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) para el reconocimiento oficial del Doctorado en Educación de Jóvenes y Adultos. La aprobación habilita a la carrera para su dictado y la convierte en el primer doctorado institucional que ofrece la universidad, que ya contaba con diversas carreras en los demás niveles. El doctorado busca atender a la necesidad de formar investigadores con alta capacidad crítica y creativa que puedan desempeñarse en funciones de investigación, docencia y extensión en el campo de la educación de jóvenes y adultos, como también en asesoramiento técnico y acciones de formación docente en diferentes instituciones del sistema educativo, organizaciones y movimientos sociales. El proceso de elaboración, gestión y presentación de la carrera que comenzará a dictarse en 2021 fue responsabilidad de docentes, nodocentes, órganos de gestión y de gobierno de la UNdeC.

RECLAMAN LA APARICIÓN CON VIDA DE FACUNDO CASTRO

Las universidades nacionales de La Plata (UNLP) y de Sur (UNS) reclamaron la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, quien fue visto por última vez el 30 de abril pasado tras salir de su casa, en la localidad bonaerense de Pedro Luro, para ir a ver a su novia en Bahía Blanca. El Consejo Directivo de la Facultad de Psicología de la UNLP se pronunció por unanimidad en exigir la aparición con vida del joven de 22 años. “Exigimos que el Estado garantice y dé celeridad y transparencia a la búsqueda, la urgencia y gravedad de los hechos”, expresó la resolución. En la misma línea, el Consejo Superior de la UNS manifestó su preocupación por la desaparición, en un documento que "insta a las autoridades intervinientes a agotar las acciones para establecer su paradero, garantizar el debido proceso de la investigación y proteger a los testigos del caso". Mientras caminaba por una ruta, Astudillo Castro fue detenido por policías de la subcomisaría de Mayor Buratovich y desde entonces se desconoce su paradero. La causa judicial está caratulada como desaparición forzada de persona.

THE NEW YORK TIMES DESTACA LA TAREA DE UN BIÓLOGO DE LA UNNE

El investigador Patricio Acosta, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), fue destacado por el diario The New York Times por la tarea que desempeña contra el coronavirus. El artículo “In Harm´s Way” recopila historias de los trabajadores de la salud de todo el mundo que arriesgan sus vidas y las de sus familias para combatir la pandemia. En la nota, Acosta señaló que frente al COVID-19 “el desafío es manipular un nuevo virus que potencialmente puede matarlo y no tener miedo”, y aseguró haber aprendido a “ser respetuoso con los patógenos, pero no tener miedo. Cuando tienes demasiado miedo, fracasas”. Acosta es egresado de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, e investigador del CONICET y su especialidad son los virus respiratorios. Se desempeña en la Unidad de Infectología del Departamento Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y participa en diferentes proyectos de investigación para poder determinar las causas de la severidad en la enfermedad por SARS-CoV-2, que incluyen desde aspectos epidemiológicos hasta la inmunopatología.

CHARLA VIRTUAL DE FELIPE SOLÁ EN UNLa

El canciller Felipe Solá disertará en forma remota en el marco de la charla “Argentina y América Latina en la pospandemia”, que organiza la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). El encuentro será presentado por su rectora, Ana Jaramillo, el 24 de julio a las 18 y los interesados podrán seguir la actividad de manera gratuita a través del link www.youtube.com/user/CampusVirtualUNLa. El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores expondrá por ese canal como parte de las charlas que articula la UNLa con funcionarios públicos nacionales. Entre otros, ya pasaron los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y de Transporte, Mario Meoni.

NUEVA VERSIÓN DEL HIMNO EN EL CONGRESO

La Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) fue seleccionada para ejecutar su versión del Himno Nacional Argentino en las sesiones ordinarias del Congreso. El trabajo de los músicos de la UNTREF recorre la geografía sonora argentina y americana y será transmitida a través de las pantallas ubicadas en el interior del recinto una vez que finalice la cuarentena. La iniciativa fue elegida por la Dirección General de Cultura de la Cámara de Diputados. La orquesta universitaria es una propuesta interdisciplinaria que atraviesa tanto la investigación y composición musical como el mundo de la luthería y el de la creación de máscaras. Del proyecto participan docentes y alumnos de la Maestría en Creación Musical, Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales, Artes Electrónicas y Música. Los instrumentos recuperados del patrimonio milenario musical americano que se complementan para crear una nueva versión de la canción patria son variados: trompetas precolombinas; erkes; pututus; sikus; pinkullos y mohoxeños del Altiplano de los Andes; llamadores de pájaros; bastones de ritmo y violines indígenas del Amazonas y del Gran Chaco; aerófonos; sahumadores sonoros y tambores de Mesoamérica; trompes de la Patagonia; y marimbas nativas, charangos y walaychos del noroeste argentino.