Un hombre clave del armado de la campaña de Javier Milei y uno de los primeros empresarios en identificarse como libertario, confesó que el plan de estabilización del Gobierno tiene como eje una recesión muy prolongada. Eduardo Bastitta Harriet, dueño de Plaza Logística e integrante del grupo de asesores del Presidente, aseguró que "la tarea de corregir es muy dura y hay que transitarla, cuanto más se posterga, peor. Todas las medidas que vos generes para estabilizar, son recesivas. La única manera de hacerlo es con años de recesión".

En declaraciones al programa radial Todo en Off, que se emite en AM 990, el empresario aseguró, además, que "cuando aumentas la inestabilidad, el ritmo inflacionario, generas reactivación efimera, aumento del consumo, y patear para adelante el problema. Brasil, Perú, Israel, los que tuvieron que salir de crisis, tuvieron años de recesión". Ya agregó que "cuando empieza la reactivación, los sectores se desploman. Las medidas recesivas son las que estabilizan la economía. Uno tiene que transitar un momento muy duro para poder ver la luz. La macro, cuando está inestable, es muy perversa, hasta que no estabilicemos, no habrá grandes mejoras".

Bastitta, titular de una empresa de logística que trabajó en la campaña bonaerense de Milei, es parte del Consejo de Asesores presidenciales que preside el ex JP Morgan Demian Reidel. También es propietario del proyecto + Colonia, una ciudad para radicación de empresarios en la costa uruguaya. En su campaña, el ceo lo llevó a recorrer al lugar al propio Javier Milei. El terreno, de varias hectáreas, fue herencia paterna.

"Sin dudas que la veo"

Bastitta, que acompañó a Milei en la reunión de empresarios del Foro Llao Llao, es parte de un grupo de ceos muy cercanos al presidente, entre los que destacan muchos de los unicornios tecnológicos. En ese pelotón están Martín Migoya y Guibert Englebienne, de Globant, Marcos Galperín, de Mercado Libre, y el dueño de IRSA, Eduardo Elsztain. En particular, Bastitta también integra el grupo de Whatasapp "Dolarización", que se creó en paralelo a Nuestra Voz, el chat que fundó Galperín para la campaña de Mauricio Macri en 2019.

En este contexto, el empresario no oculta su pertenencia a las filas del mileísmo. "Sin dudas que la veo. Se está haciendo lo que hay que hacer, el laburo difícil que era necesario, después de tanto tiempo y con todo lo que eso implica...sobre todo para los más desprotegidos, con una actividad macroeconómica que no funciona", expresó en las mismas declaraciones radiales.

Respecto a la Ley de Bases, consideró que "es necesaria para que la economía crezca bien, en beneficio de todos. Los periodos de crecimiento se dan de forma efímera y crecimiento de pocos". Asimismo, consideró que su actividad no se ve perjudicada por el ajuste y la recesión pero la sociedad está padeciendo. "Invertimos en infraestructura logística, pese a la actividad macroeconómica, remando en dulce de leche. No es un negocio que se va tan afectado por la coyuntura (...) No te digo que padezco, pero siento y percibo lo que está viviendo el común de la gente. Los ajustes son a todo nivel. Todas las compañías lo están haciendo. Muchas veces no pueden dar correcciones salariales acorde a la inflación".

La disparatada teoría de los salarios

Al igual que Milei, Bastitta aseguró que hay un inicio de triunfo del salario contra la inflación. "Ahora se está empezando a percibir un aumento de los salarios reales", dijo, y agregó que "hasta que no estemos estabilizados, no vamos a tener grandes mejoras. Hay que tener paciencia. Lo bueno es que las medidas son rápidas. Quizás podamos lograrlo de acá a fin de año y verlo fuerte".

Por último, consideró que el crecimiento que entiende se dará "será un crecimiento con bases sólidas. Nosotros, en el concejo (de asesores), tocamos solo cuestiones de largo plazo. Todo lo vinculado a la macroeconomía, coyuntura y aspecto monetario están liderados por Caputo". Asimismo, defendió los subsidios que recibe Galperín, de quien es socio en los galpones del Mercado Central: "Cualquier empresa en Argentina, que quiera exportar servicios de economía del conocimiento, va a tener el mismo régimen. No es un beneficio específico. El país no puede cambiar las reglas del juego. Sí puedo abrir la competencia, que es a lo que nos lleva la Ley Bases", concluyó.