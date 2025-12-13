Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

Disputa sin cuartel

Un juego de estrategia entre la oposición y el oficialismo por la reforma laboral

Bullrich, por orden de la Rosada, apura el tratamiento de la reforma que atrasa. El peronismo con la CGT coordinan acciones en su contra que incluye a gobernadores.

Paula Marussich
Por Paula Marussich

Últimas Noticias

Se presentará el 20 de octubre de 2026 en la cancha de Huracán

Iron Maiden volverá a tocar en la Argentina

La expropiación del punto de vista

Por Sandra Russo
Pobreza, indigencia, situacion de calle

Panorama político

La milanesa libertaria

Por Luis Bruschtein

El sábado 13 desde las 20.30

El centro cultural Roseti celebra su décimo aniversario

Por Yumber Vera Rojas

El presidente volvió a hacer una caravana caótica y poco concurrida

El “Tour de la Gratitud” llevó a Milei de paseo a Córdoba

Buenos Aires, 12 de diciiembre de 2025 Eleccion de nuevo presidente de la UCR Leonel Chiarella Foto: Guadalupe Lombardo

Leonel Chiarella preside la UCR

Un joven presidente para un centenario partido

Buenos Aires 12

El juego argentino que vive en una sola máquina en el mundo

NAVE, el fichín que hay que ir a buscar

Por Lucía Requejo
Ley discapacidad

Hizo lugar a un amparo colectivo

La Justicia obliga al Gobierno a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad

El País

reinauguración del aula magna del Colegio Nacional de Buenos Aires

Conservación patrimonial

El Colegio Nacional de Buenos Aires reinauguró su Aula Magna

Asumirá un espacio desgastado

Un joven intendente al frente de la UCR: empieza la era Leonel Chiarella

Exigen la libertad de los detenidos

Represión en Mendoza a una marcha contra la megaminería

"Es un gasto brutal”

Patricia Bullrich propuso desmantelar el PAMI: la frase que mostró su desprecio por los jubilados

Economía

Trigo

Favorecido por condiciones climáticas extraordinarias

Hito para la cosecha de trigo

Fabricas Cerraradas

Se incrementa la capacidad ociosa en la industria

La ficción del repunte en V

Por Juan Garriga
Sturzenegger

Sturzenegger dijo que la reforma laboral es retroactiva y enojó a la CGT

Embanderado histórico contra los trabajadores

Por Mara Pedrazzoli

El Ministro salió a defender el proyecto

Sturzenegger: “La reforma laboral es para todos los empleos, no solo para los nuevos”

Por Vardan Bleyan

Sociedad

En Río Cuarto

Un joven de 19 años irá a juicio por supuesto grooming con amenazas reiteradas

Calor intenso, lluvias y alivio: el pronóstico para el fin de semana

Por riesgos para la salud

La Anmat prohibió una serie de productos para alisar el pelo

Calor en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 12 de diciembre

Deportes

Dia Hincha de Boca

El calor agobiante no impidió la celebración xeneize

El Día del Hincha de Boca convocó a una multitud en La Bombonera

Costas Dominguez

Gran final gran este sábado por el Clausura 2025

La épica, la mística y el caos: Racing y Estudiantes chocan en Santiago del Estero

Por Cristian Dellocchio
Flamengo

El equipo brasileño enfrenta a Pyramids de Egipto en Qatar

Flamengo va en busca de la final en la Copa Intercontinental

La Policía Federal Argentina (PFA) allana distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA)

Las cloacas de la Justicia y la intensidad de una fobia

Por José Luis Lanao