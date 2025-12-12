Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires|12

El juego argentino que vive en una sola máquina en el mundo

NAVE, el fichín criollo

Desde 2012, jugadores nuevos y viejos se congregan para competir y vivir una experiencia comunitaria de resistencia que dura una sola ficha.

Lucía Requejo
Por Lucía Requejo
Buenos Aires 12
Buenos Aires 12 Sólo existe un NAVE en el mundo. (Sin Credito)

Últimas Noticias

Se presentará el 20 de octubre de 2026 en la cancha de Huracán

Iron Maiden volverá a tocar en la Argentina

La expropiación del punto de vista

Por Sandra Russo
Pobreza, indigencia, situacion de calle

Panorama político

La milanesa libertaria

Por Luis Bruschtein
Maximo Kirchner

El peronismo bonaerense define su futuro

El PJ se reúne para determinar si habrá elecciones internas

Por María Belén Robledo

Exclusivo para

Ley discapacidad

Hizo lugar a un amparo colectivo

La Justicia obliga al Gobierno a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad

Comunicado de Turf

Nuevo parte médico de Joaquín Levinton tras sufrir un infarto: cómo sigue su salud

Carolina Escudero investigó la relación entre el periodismo y la IA

La irrupción de la IA en las redacciones

Por Sonia Santoro

El costo de vida de las familias sigue subiendo

Casi $1,3 M para no ser pobre

El País

reinauguración del aula magna del Colegio Nacional de Buenos Aires

Conservación patrimonial

El Colegio Nacional de Buenos Aires reinauguró su Aula Magna

Asumirá un espacio desgastado

Un joven intendente al frente de la UCR: empieza la era Leonel Chiarella

Exigen la libertad de los detenidos

Represión en Mendoza a una marcha contra la megaminería

"Es un gasto brutal”

Patricia Bullrich propuso desmantelar el PAMI: la frase que mostró su desprecio por los jubilados

Economía

Sturzenegger

Sturzenegger dijo que la reforma laboral es retroactiva y enojó a la CGT

Embanderado histórico contra los trabajadores

Por Mara Pedrazzoli

El Ministro salió a defender el proyecto

Sturzenegger: “La reforma laboral es para todos los empleos, no solo para los nuevos”

Por Vardan Bleyan

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 12 de diciembre de 2025

Fue del 2,5 por ciento en noviembre y seguirá alta en diciembre

Con recesión, dólar intervenido y sueldos caídos, la inflación sube

Por Leandro Renou

Sociedad

En Río Cuarto

Un joven de 19 años irá a juicio por supuesto grooming con amenazas reiteradas

Calor intenso, lluvias y alivio: el pronóstico para el fin de semana

Por riesgos para la salud

La Anmat prohibió una serie de productos para alisar el pelo

Calor en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 12 de diciembre

Deportes

Costas Dominguez

Gran final gran este sábado por el Clausura 2025

La épica, la mística y el caos: Racing y Estudiantes chocan en Santiago del Estero

Por Cristian Dellocchio
Flamengo

El equipo brasileño enfrenta a Pyramids de Egipto en Qatar

Flamengo va en busca de la final en la Copa Intercontinental

La Policía Federal Argentina (PFA) allana distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA)

Las cloacas de la Justicia y la intensidad de una fobia

Por José Luis Lanao

A un año de su retiro del circuito profesional del tenis

Nadal se sometió a una operación en su mano derecha