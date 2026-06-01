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Jornada fría

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 1 de junio

Se esperan 15 grados de temperatura máxima en el AMBA.

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