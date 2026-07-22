Los Abogados bonaerenses y un reclamo común a Milei y Kicillof

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Buenos Aires|12

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Desde el Colegio que los nuclea entienden que las vacantes en los máximos tribunales comprometen “seriamente” el servicio de Justicia.

María Belén Robledo
Por María Belén Robledo
Suprema Corte de Justicia bonaerense Gentileza

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