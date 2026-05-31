Estrenó “El ser querido”, un unipersonal de su autoría
Jorgelina Aruzzi: “La comedia y la tragedia van siempre de la mano”
La actriz, autora y directora acaba de subir a escena con una obra que aborda sin filtros y con humor los vínculos, el amor, el dolor y la muerte. “Hay que dejar de estar atravesadas por el mandato de lo estético”, señala. En la entrevista habla sobre la cultura argentina, la falta de ficción sobre mujeres mayores y la necesidad de que lo argentino no se pierda entre tantas obras extranjeras.