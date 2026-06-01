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Sociedad

Tras el informe de la Corte Suprema

“Los femicidios se mantienen estables”: la advertencia de la UFEM tras las afirmaciones del Gobierno

La reducción de casos registrada en 2025, según el informe de la Corte Suprema, no refleja una tendencia. Las políticas públicas de prevención son fundamentales para lograr una disminución sostenida.

Marcha por triple femicidio-27/09/2025
Marcha por triple femicidio-27/09/2025 Marcha por triple femicidio-27/09/2025 Guido Piotrkowski

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