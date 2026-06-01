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Tras el informe de la Corte Suprema
“Los femicidios se mantienen estables”: la advertencia de la UFEM tras las afirmaciones del Gobierno
La reducción de casos registrada en 2025, según el informe de la Corte Suprema, no refleja una tendencia. Las políticas públicas de prevención son fundamentales para lograr una disminución sostenida.
01 de junio de 2026 - 16:37
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Marcha por triple femicidio-27/09/2025
Marcha por triple femicidio-27/09/2025
Guido Piotrkowski
Temas en esta nota:
femicidio
Corte Suprema
violencia de género
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