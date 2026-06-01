A la espera del fallo de la Corte Suprema, el Gobierno y las universidades se reúnen a negociar

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Vardan Bleyan
01 de junio de 2026 - 14:08
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Marcha en defensa de la universidad publica
guadalupe lombardo
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