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El País

"Vamos a escuchar toda propuesta razonable"

A la espera del fallo de la Corte Suprema, el Gobierno y las universidades se reúnen a negociar

El máximo tribunal decidirá sobre la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso, pero no tiene plazos y la resolución podría demorar meses.

Por Vardan Bleyan
Marcha en defensa de la universidad publica guadalupe lombardo

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