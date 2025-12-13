Omitir para ir al contenido principal
Flybondi se queda con OCA
13 de diciembre de 2025 - 0:15
Correo Oca
Se trata de la mayor empresa privada de correo del país.
(Redes Sociales)
Últimas Noticias
Se presentará el 20 de octubre de 2026 en la cancha de Huracán
Iron Maiden volverá a tocar en la Argentina
La expropiación del punto de vista
Por
Sandra Russo
Panorama político
La milanesa libertaria
Por
Luis Bruschtein
Ordenan al Ejecutivo la inmediata aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad
Un fallo y el freno a la impunidad del Gobierno
Por
Ayelén Berdiñas
Exclusivo para
Hizo lugar a un amparo colectivo
La Justicia obliga al Gobierno a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad
Comunicado de Turf
Nuevo parte médico de Joaquín Levinton tras sufrir un infarto: cómo sigue su salud
Carolina Escudero investigó la relación entre el periodismo y la IA
La irrupción de la IA en las redacciones
Por
Sonia Santoro
El costo de vida de las familias sigue subiendo
Casi $1,3 M para no ser pobre
El País
Conservación patrimonial
El Colegio Nacional de Buenos Aires reinauguró su Aula Magna
Asumirá un espacio desgastado
Un joven intendente al frente de la UCR: empieza la era Leonel Chiarella
Exigen la libertad de los detenidos
Represión en Mendoza a una marcha contra la megaminería
"Es un gasto brutal”
Patricia Bullrich propuso desmantelar el PAMI: la frase que mostró su desprecio por los jubilados
Economía
Favorecido por condiciones climáticas extraordinarias
Hito para la cosecha de trigo
Se incrementa la capacidad ociosa en la industria
La ficción del repunte en V
Por
Juan Garriga
Sturzenegger dijo que la reforma laboral es retroactiva y enojó a la CGT
Embanderado histórico contra los trabajadores
Por
Mara Pedrazzoli
El Ministro salió a defender el proyecto
Sturzenegger: “La reforma laboral es para todos los empleos, no solo para los nuevos”
Por
Vardan Bleyan
Sociedad
En Río Cuarto
Un joven de 19 años irá a juicio por supuesto grooming con amenazas reiteradas
Calor intenso, lluvias y alivio: el pronóstico para el fin de semana
Por riesgos para la salud
La Anmat prohibió una serie de productos para alisar el pelo
Calor en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 12 de diciembre
Deportes
El calor agobiante no impidió la celebración xeneize
El Día del Hincha de Boca convocó a una multitud en La Bombonera
Gran final gran este sábado por el Clausura 2025
La épica, la mística y el caos: Racing y Estudiantes chocan en Santiago del Estero
Por
Cristian Dellocchio
El equipo brasileño enfrenta a Pyramids de Egipto en Qatar
Flamengo va en busca de la final en la Copa Intercontinental
Las cloacas de la Justicia y la intensidad de una fobia
Por
José Luis Lanao