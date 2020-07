Omar Labruna habló en Una Moneda Al Aire sobre su salida de Chicago: “Los dirigentes me echaron y no me dieron una explicación. No renuncié. Tengo un cariño muy grande por el club y siempre estuvimos avanzando en mejorar. Estoy muy apenado”. Y agregó: “El objetivo era cambiar el rumbo del club. Por eso puse el pecho, acepté la rebaja del sueldo y estuve para todo lo que se necesitó”.