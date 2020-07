Piden que los trabajadores de comedores cobren un salario

Las organizaciones sociales están haciendo una campaña para que los trabajadores de comedores y merenderos, que realizan tareas de contención clave para superar la pandemia, cobren un salario. El reclamo arrancó a mediados de junio, centrado en la Ciudad de Buenos Aires, con el slogan “Somos esenciales”. Organizado por la Federación Nacional Territorial (de la CTA-A), Somos Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha y la Federación de Organizaciones de Base, este jueves realizará su sexta jornada de protesta.

“Estamos pidiendo un reconocimiento económico a todas las compañeras que realizan tareas en los comedores y merenderos comunitarios. Una vez por semana hacemos ollas en la ciudad de Buenos Aires para reclamarle a Horacio Rodríguez Larreta. Lo mismo le estamos pidiendo al gobierno nacional. Tiene que ver con que las compañeras hoy desarrollan su actividad por un salario social de apenas 8500 pesos. Muchas se han contagiado de covid. Están atravesando situaciones de mucho esfuerzo”, explicó sobre la campaña Manianella Navarro, del FOL.

Los números de la covid en los barrios populares dan una idea de la magnitud que están tomando las tareas de contención social, en su mayor parte sostenidas por las propias vecinas. En la Villa 21-24 van por los 2298 casos de covid, con 2013 altas, indica Dagna Aiva, vecina y referente de la FeNAt (CTA Autonoma). “En esta situación, somos trabajadoras de tiempo completo. Nos ocupamos de las ollas populares, pero además repartimos los bolsones de alimentos para los abuelos, les llevamos medicación si viven solos, acercamos viandas a los vecinos que dieron positivo y deben cumplir la cuarentena sin salir de sus casas... No se puede describir lo que estamos pasando: en este momento, por ejemplo, estamos viendo cómo dar respuesta a una chica que fue quemada por violencia de género. Anoche una compañera embarazada tuvo una complicación y no encontró lugar para ser internada; la compañera falleció. Todas las demandas se agudizaron”.

Durante las primeras semanas, la campaña se centró en la instalacion de ollas. Buscando cómo ampliar su repercusión, los convocantes invitaron después a figuras del espectáculo, de la cultura, la música y el periodismo a visibilizar el reclamo. Cecilia Roth, Mercedes Morán, Osvaldo Santoro, Gustavo Garzón, Jorge Román, Claudio Tolcachir, Diego Capusotto, Alejandro Bercovich, Mavi Díaz, son algunos de los que han sumado su voz, grabando videos que en estos días circulan en las redes sociales. Este jueves los movimientos harán nuevas ollas y difundirán una nueva tanda de grabaciones.

En las organizaciones señalan que hasta el momento no han tenido una respuesta favorable del gobierno porteño. “Le estamos pidiendo Rodríguez Larreta que implemente un fondo de emergencia que, con fondos públicos aportados por los sectores más ricos de la ciudad ayude al trabajo no pago de miles de compañeras y compañeros”, dijo Walter Córdoba, de Somos Barrios de Pie. "Tenemos conversaciones, pero el tiempo pasa sin que llegue una solución".

Desde el gobierno nacional hay un reconocimiento del reclamo, que aunque por ahora en el plano del discurso, no parece distante de concretarse. El trabajo en los comedores está contemplado entre las actividades del programa Potenciar Trabajo, que otorgará un plus de 8500 pesos a los beneficiarios del salario social que realicen tareas de más de 4 horas diarias. Claro que el Potenciar es un programa con recursos limitados y a ser distribuidos entre las 24 jurisdicciones. La ciudad de Buenos Aires, el distrito con mayores ingresos per cápita del país, no tiene argumentos para mirar para otro lado.

"Las tareas comunitarias son esenciales y como tal deben ser reconocidas salarialmente", consideró Pablo Spataro, titular de la CTA Autónoma Capital. Las ollas previstas para este jueves incluyen los barrios de Villa 31-31 Bis, Bajo Flores, Villa 21-24, Ciudad Oculta, Cildañez, Barrio Inta, Villa 20, Villa Soldati, La Boca y Constitución.