Un infractor de tránsito llamado Guy Ritchie

Un ciclista que transitaba por el Hyde Park de Londres vio a un hombre que, al volante de su auto, mandaba mensajes por su celular mientras manejaba. El de la bicicleta, llamado Mike van Erp, se acercó al automovilista y se lo hizo notar, al tiempo que lo grababa. Más tarde hizo la denuncia. Quien resultó en infracción fue el director de cine Guy Ritchie: como resultado, le fue removido el permiso para conducir por un período de seis meses.

Ritchie, de 51 años, es el director de películas como Juegos, trampas y dos armas humeantes, Snatch, Revolver, y los dos films sobre Sherlock Holmes que protagonizó Robert Downey Jr., entre otras obras. Además, estuvo casado con Madonna. Van Erp adjuntó el video junto a su denuncia. En la grabación se veía la patente del auto, y así se localizó al titular del vehículo, que resultó ser uno de los cineastas más conocidos del mundo.

El ciclista contó a los oficiales : "Vi a este conductor enviando mensajes de texto a su teléfono. Me detuve y mientras esperaba que el tráfico se despejara, pude ver claramente al conductor escribiendo en su teléfono". Añadió que tras eso, "crucé hacia el lado del conductor, donde vi su iPhone iluminado con las clásicas burbujas de mensaje azul y gris de Apple iMessage, con texto y un mensaje en proceso de ser escrito pero no enviado ". No sabía que era Ritchie, un infractor famoso que ahora no podrá manejar hasta enero de 2021.