El impacto de la pandemia en en el extremo sur del mundo

Rodrigo Kataishi es investigador del Conicet y profesor en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Luego de terminar su doctorado en Economía en la Universidad de Turín (Torino, Italia) y de llevar adelante Proyectos de Cepal (Chile), en Argentina, se sumó al cuerpo de profesores de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en 2015 en el Instituto de Desarrollo Económico e Innovación, del cual hoy es Coordinador de Investigación, Vinculación y Extensión.



¿Cómo caracterizar a la economía de Tierra del Fuego?

- Singular. Además de estar en el extremo sur de nuestro país -a tres mil kilómetros de Buenos Aires- las ciudades que conforman la provincia, Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, se encuentran en una isla. Para llegar a Tierra del Fuego en transporte terrestre hay que cruzar la frontera chilena y luego hay que tomar un barco (un ferry) que transporta camiones y vehículos particulares, que pasan cuatro controles fronterizos antes de reingresar a Argentina. Es el único camino posible. Por aire, existen vuelos directos desde Aeroparque y Ezeiza, además de otros centros turísticos importantes del país, como Bariloche y Calafate. Desde el inicio de la cuarentena, Tierra del Fuego está fuertemente aislada. Sólo circulan por la Ruta 3 los camiones con mercadería que traen alimentos e insumos a la gente que vive en la Isla.

En función de la generación de empleo ¿cuáles son los sectores más importantes?

- Los sectores más importantes en términos de generación de empleo son tres: la industria promocionada, el turismo y el empleo estatal, que explican casi dos tercios del total de los trabajadores formales de la provincia, en base a estadísticas de fines de 2019 del OEDE-MTEySS. La industria promocionada de Tierra del Fuego se dedica principalmente a la producción de bienes de electrónica de consumo. De ella surgen más del 95 por ciento de los celulares que los argentinos consumimos desde hace alrededor de diez años, así como una importante proporción de aires acondicionados, microondas y otros electrodomésticos que se ofertan en el mercado nacional.

¿Cómo quedaron afectadas estas industrias a raíz de la pandemia?

- Desde la emergencia sanitaria de la covid-19 las empresas estuvieron cerradas casi en su totalidad. Sin embargo, hace algunas semanas se implementó un protocolo de apertura que propone un retorno gradual a la producción, y actualmente el grueso de las empresas han recompuesto una parte importante de su planta implementando nuevas medidas de seguridad para garantizar la salud de los trabajadores, utilizando tres turnos para evitar el amontonamiento de gente. El desabastecimiento de algunos bienes, como celulares de gama media y baja, comenzó a sentirse en los centros de consumo más grandes del país, desencadenado por el freno de las empresas fueguinas en el marco del aislamiento preventivo. La industria fueguina deberá dar respuesta a esa demanda en el corto plazo.

¿Y el turismo?

- Además de la industria electrónica, es el otro motorizador clave de la economía de Tierra del Fuego. Según los últimos datos disponibles analizados por investigadores de la Universidad Nacional de Tierra de Fuego, la temporada de invierno se orienta a deportes como el sky y otras actividades relacionadas con la montaña y el entorno natural. En relación al público, la parte más importante de turistas que visitan la Isla es de origen brasileño, acumulando más de un 60 pro ciento sobre el total de viajeros. La proporción de turismo extranjero es aún mayor al considerar otros orígenes como Europa o Estados Unidos según un estudio que hicimos en el 2018. En el verano el perfil de actividades es diferente por no disponer de nieve, y los entretenimientos centrales son el parque nacional, los paseos en barco, las caminatas y otro tipo de excursiones en la montaña y el Canal de Beagle. En las temporadas de verano, la proporción de turistas brasileños, chinos, de Europa Central y de América del Norte suma más dos tercios del total de visitante en 2019 según el informe de Expedia; aunque en verano generalmente se destaca un peso considerablemente mayor de turistas argentinos, en comparación con el invierno.

¿Cuál es el impacto?

- A partir de la emergencia derivada de la pandemia, las actividades turísticas de Tierra del Fuego tuvieron un freno contundente. Afortunadamente, el impacto sobre la economía local se vio amortiguado debido a que en mayo y las semanas más cercanas a éste, representan la temporada baja en donde restaurantes, agencias y hoteles aprovechan para realizar su receso anual. Esto coincidió con el inicio de las medidas preventivas de aislamiento y el cierre de las fronteras. Sin embargo, desde mediados junio la actividad turística suele comenzar a activarse para encontrar su plenitud entre julio y agosto, dando trabajo a emprendimientos de alojamiento, centros invernales, al sector gastronómico y a otras actividades relacionadas con el entretenimiento de los visitantes, generando fuertes fraccionamientos del sector comercial, de servicios y de entretenimientos.

¿Cómo interviene el Estado provincial?

- El tercer motor del empleo fueguino es el Estado. Esto se concentra en instituciones de nivel nacional, provincial y municipal; abarcando dimensiones clave como el entramado de salud, la educación, la seguridad y el funcionamiento de áreas que brindan servicios básicos. A nivel estatal, los fondos nacionales están prioritariamente dedicados a las regiones del país donde la contención de la pandemia ha resultado ser más desafiante, en especial Buenos Aires y Chaco, aunque sabemos que también el escenario requiere de esfuerzos y recursos en otras provincias además de esas. A nivel provincial, los recursos han sido históricamente escasos y, en este contexto, los márgenes para incrementar el protagonismo del Estado en base a intervenciones fuertes parece muy remoto.

¿Cómo está ahora la situación?

- En Tierra del Fuego, hacía semanas que no se registraban nuevos casos de coronavirus. Esto presentaba un escenario alentador. Sin embargo, hace algunos días comenzaron a detectarse nuevos casos provenientes de viajeros de otras provincias, entre las que se destaca Buenos Aires. El turismo que tracciona alrededor de un tercio del empleo provincial, depende fuertemente de la apertura de las fronteras. Avanzar sobre esta estrategia es riesgoso, ya que se pone en juego la posibilidad de introducir el virus nuevamente a la provincia. No avanzar, es también riesgoso porque garantiza un fuerte crecimiento del desempleo que, en una gran proporción, no puede ser absorbido por otros sectores. Incluso abriendo las fronteras aéreas a nivel nacional, el problema persistiría, porque el fuerte de Ushuaia son los visitantes extranjeros.

¿Y qué se puede esperar en el futuro inmediato?

- El panorama para el turismo no es alentador, a pesar de la paradisíaca oferta que propone la provincia. Las necesidades de abastecer el mercado interno de celulares y otros dispositivos domésticos permite anticipar un incremento temporal del empleo en las fábricas. El empleo en todos los niveles del Estado se encuentra congelado y los recursos están siendo dirigidos a atender la nueva realidad que configuró la pandemia.

¿Hay salidas para esta situación?

- Las salidas posibles no son muchas. El avance de pequeños productores orientados al sector alimenticio y al comercio (con e-commerce, con deliverys y con otras estrategias que responden a necesidades inmediatas de la comunidad) han sido reacciones espontáneas de algunos emprendimientos, aunque no existe una estrategia clara respecto a estas cuestiones desde el nivel provincial. Y, de existir, no son visibles para la comunidad. El turismo nacional no será suficiente, incluso reconstituyendo la comunicación aérea de Tierra del Fuego, para mantener un nivel mínimo de empleo en la trama central de comercios y servicios del sector. Especialmente, si Buenos Aires es uno de los principales focos de contagio, dado que es la provincia (junto con CABA) que aporta la mayor proporción de visitantes nacionales a la isla.

¿Se abre el debate sobre la matriz productiva local?

Ante la paradoja alarmante que se configura a nivel económico para Tierra del Fuego, parecen ponerse en pausa (nuevamente) todo tipo de debates en torno a la reconfiguración de la matriz productiva local. En este escenario, la industria promocionada de Tierra del Fuego parece ser el único sector capaz de reaccionar de forma inmediata y amedrentar la crisis de empleo que se viene en el sur. Quizás, su mayor integración con el sistema de salud y con el entramado energético pueda generar sinergias importantes con otros segmentos de la actividad nacional y, de esa manera, aprovechar esta crisis como un primer paso de transformación. Lo cierto, bajo todo concepto, es que el Estado tiene y tendrá un rol clave en la provincia más austral de nuestro país, y que los caminos que se tomen en las próximas semanas y meses, sin duda configurarán fuertemente el futuro de los fueguinos para los próximos años.

