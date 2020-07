Cristina Kirchner vs. Martín Lousteau, otro duro cruce en el Senado

Los cruces entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el senador Martín Lousteau ya se están convirtiendo en un clásico. Y el tema hasta ahora es el mismo, los cuestionamientos opositores a la forma en que se realizan algunas votaciones. En palabras del senador por Formosa, José Mayans, que también fue protagonista del intercambio, "la oposición quiere condicionar cómo vamos a trabajar en el Parlamento, si no es con dos tercios, para ellos no se puede sesionar". O en las palabras de la vicepresidenta cuando cerraba el debate, "yo les pido que nos tratemos institucionalmente y aceptemos el juego libre de las minorías y mayorías, eso es la democracia, minorías y mayorías".

La historia completa

Cerca de la medianoche, estaba terminando la sesión en la que los senadores aprobaron una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por Alberto Fernández, cuando el presidente de la bancada opositora, Luis Naidenoff, reclamó que se incorpore al acta de votación la constancia de que Juntos por el Cambio rechazaba la la validez del decreto emitido por la vicepresidenta para extender las reuniones del cuerpo por sesión remota, porque no se había votado con los dos tercios. Por supuesto esa votación se había realizado al comienzo de la jornada parlamentaria y gracias a ella se pudo realizar el resto del debate.

La presidenta del Senado precisó que "las manifestaciones quedan en la versión taquigráfica, no en el acta de votación. Su interpretación de las mayorías y las minorías queda en versión taquigráfica, como todas las opiniones". Pero el pedido de Naidenoff fue apoyado enfáticamente por Lousteau.

En ese punto pidió la palabra Mayans, para quejarse por "el show que se pretendía montar". “Lo que están haciendo no se puede hacer, y después son ellos los primeros que se quejan. Ese tema ya fue tratado y aprobado. Si quieren volver a tratarlo tienen que pedir una reconsideración. Pero ellos interrumpen y dentro de un rato van a decir que usted no les dio el permiso para hablar. Corresponde que usted les retire la palabra“, sostuvo el líder de la bancada oficialista que, en realidad, retomó brevemente un argumento que había utilizado en su discurso de cierre del debate sobre los DNU: la política de especulación y obstrucción que muestra Juntos por el Cambio frente al gobierno de Alberto Fernández.

"Pretenden que el Gobierno no haga nada, promueven que no se respete la cuarentena y después hablan de Infectadura y convocan a movilizaciones de las que ahora estamos viendo las consecuencias. Cuando fueron gobierno no dejaron macana sin hacer y ahora quieren desdibujar al Presidente, a la vicepresidenta, a nosotros. Todo es parte del show que están haciendo para despertar al sector político que ha destrozado la economía del país y la vida de los argentinos“, resumió el senador.

La respuesta llegó de la banca de Lousteau, presente en el recinto, que aseguró que "si hay alguien que es llamativo que haga alusión a que nos vamos de tema es un senador que cada vez que cierra se pone a hablar de cualquier cosa, como Mario Sánchez“, en alusión al cómico mendocino muerto en 2007, después de una larga carrera en teatro, cine y televisión, buena parte de ella compartiendo cartel con Alberto Olmedo y Jorge Porcel.

Para los que lo conocdieron la comparación sonó un poco forzada. Aunque Sánchez tenía un lejano parecido físico con Mayans, en realidad el cómico al que seguramente quiso aludir Lousteau fue Fidel Pintos, que se hizo conocido por el zigzagueante recorrido de sus parlamentos.

Lejos de la historiografía humorística, la titular del Senado consideró que se había pasado un límite. “Le recuerdo al señor Lousteau que no puede dirigirse en términos ofensivos a ningún senador. Y usted lo comparó con un cómico. Me parece que nos estamos excediendo. Yo he sido minoría en este recinto y he soportado cualquier cosa de ustedes, desde insultos, permisos de allanamientos, etcétera", y enseguida fue al centro de la discusión: “Es increíble que no puedan aceptar que son minoría y que aquí y en cualquier parlamento nos manejamos con la votación. No hay que estar agrediendo al resto ni acusarnos de estar haciendo las cosas en contra del reglamento o de la Constitución. Yo les pido que nos tratemos institucionalmente y aceptemos el juego libre de las minorías y mayorías, eso es la democracia, minorías y mayorías, minorías y mayorías“, repitió CFK para cerrar la discusión.

Bonus track: Cristina Kirchner vs. Martín Lousteau, primer round