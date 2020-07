Sorpresa en Rusia: Reemplazaron al manager por un muñeco

La liga rusa, destino próximo del prometedor delantero cordobés Adolfo Gaich, disputó su última fecha esta semana y, con poco para definir -el campeón, el Zenit de San Petersburgo de los argentinos Sebastián Driussi, Emiliano Rigoni y Emanuel Mammana, se consagró con anticipación-, todos las miradas se las llevó la curiosa estampa aparecida en el duelo entre CSKA Moscú y FK Tambov.

Apenas iniciado el encuentro, las cámaras de la transmisión se percataron de la presencia de un muñeco o marioneta donde habitualmente se sitúa el director general del equipo de la capital, Roman Babaev. Según trascendió, es que el dirigente de 42 años no pudo hacerse presente para la última fecha, por lo que dejó a su inanimada copia de goma espuma en su palco, aunque sin barbijo.



Las bromas estuvieron a la orden del día ya que CSKA es el club que se hizo recientemente con Gaich, de 21 años, quien tras poner algunas trabas para fichar por el conjunto ruso cuando ya estaba todo acordado entre los clubes, recibió una mejora en su contrato que no pudo rechazar. Así las cosas, el club de Boedo recibirá 10 millones de euros aproximadamente por el 80 por ciento del pase del jugador.

Roman Babaev (al centro), el hombre marioneta. (AFP)

"El club que se interesa por mis servicios es uno de los más poderosos de ese país, juega competiciones europeas y para mí es una motivación ir. Puedo tomar rodaje allá y que sea un primer paso para después pasar a algunas de las principales ligas", había opinado Gaich tras concretar su pase a TyC Sports.





CSKA (50 puntos) jugará la próxima temporada la Europa League, tras finalizar cuarto en el torneo y no poder superar al tercero, Krasnodar (52), para meterse en las fases clasificatorias de Champions League. El equipo moscovita venció en su presentación final a Tambov por 2-0, pero necesitaba que Krasnodar no haga lo propio, algo que finalmente no sucedió (goleó 4-0 a Akhmat Grozny).