Así lo confirmó Cavallero, manager del equipo de Liniers Vélez cerró la llegada del delantero Tarragona desde Patronato



El delantero Cristian Tarragona, de último paso por Patronato de Paraná, acordó este viernes su incorporación a Vélez Sársfield, que ya había comprado a Ricardo Centurión y asegurado la continuidad de Fernando Gago.



Así lo confirmó Pablo Cavallero, manager del conjunto de Liniers, que avanzó con el delantero que también estaba en los planes de Estudiantes de La Plata.



"A Tarragona ya lo teníamos hablado apenas terminó el campeonato que se suspendió", sostuvo a "Cielo Sports" el ex arquero de la Selección argentina, quien añadió: "Fuimos esperando los plazos para ir chequeando algunas cosas y por suerte pudimos llegar a un acuerdo".



Tarragona, de 29 años, llegó con el pase en su poder luego de quedar libre en Patronato, donde convirtió nueve goles durante la última Superliga.



De esta manera, el delantero, de largo recorrido en clubes del ascenso como Temperley, Independiente Rivadavia y Platense, entre otros, intentará hacer olvidar la salida de Maximiliano Romero, que retornó al PSV de Holanda.



De todas formas, la dirigencia del Fortín sigue activa en el mercado y busca concretar el regreso de Facundo "Chucky" Ferreyra, además de un marcador central que saldrá entre Cristian Lema (no arregló en Newell's Old Boys), Enzo Martínez y Joel Carli.