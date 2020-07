El INADI analizó los dichos estigmatizantes del diputado Suriani

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) instó al diputado provincial Andrés Suriani a respetar los derechos alcanzados por el colectivo LGBTIQ+, a la vez consideró estigmatizantes los dichos del legislador en el día del orgullo. El organismo se pronunció a raíz de denuncias presentadas por la organización Mujeres Trans Argentina.

El Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión de la Dirección de Políticas y Prácticas contra la Discriminación analizó el discurso de Suriani en su programa televisivo “Salta y usted”, emitido el jueves 2 de julio por el canal local 10 TV.



"Nos surgió en su momento el repudio a los dichos del diputado. Estigmatizó al colectivo LGBTIQ históricamente vulnerado con desafortunadas declaraciones en el día del orgullo. Gracias a las luchas se han conseguido un montón de derechos. Pedimos al Observatorio de medios que haga el informe", sostuvo el titular del INADI de Salta, Gustavo Farquharson. El organismo aún debe correr traslado de la denuncia al diputado para que haga su descargo.

El informe concluyó que Suriani tuvo un abordaje estigmatizante y cargado de estereotipos. En el programa hizo referencia a la Marcha del Orgullo LGTBIQ+ y, en un fragmento, refiriéndose al incidente sucedido en Córdoba donde un grupo de ex combatientes bajaron la bandera de la diversidad en el Parque Sarmiento, dijo: "no existe otra bandera que no sea la bandera argentina para representar a todos los argentinos" y relató que en el momento de Homenajes en Diputados pudo "hablar y hacer un homenaje y recordar que el general Perón (…) además, ¿se imaginan si viviese el general Perón? ¿qué haría cuando además nos están desconstruyendo nuestro lenguaje, nuestro idioma y trabajan para el enemigo?".



"Suriani es un representante público. Tiene un programa de televisión que llega a mucha gente. Tiene que tener más responsable por ser diputado y estar en un medio de comunicación", afirmó Farquharson.

El titular del INADI en Salta consideró que las denuncias contra los dichos de Suriani son importantes pero que deben hacerse no solo en el organismo al que representa sino también en la justicia. La referenta de MTA, Luz Suica, contó que por la pandemia aún no han podido denunciarlo ya que en la Ciudad Judicial no les atienden.



Farquharson recordó que el Código Contravencional de Salta prevé hasta 20 días de arresto si una persona discrimina por orientación sexual u otras causas. "Toda opinión sobre todo en el marco de un medio de comunicación tiene que respetar las leyes que amparan muchos colectivos vulnerables, en este caso tenemos la ley de identidad de género, la de matrimonio igualitario y una específica contra la discriminación", aclaró.

"Es llamativo que Suriani esté constantemente avasallando los derechos de un colectivo LGBTIQ+", expresó Farquharson. Adelantó que van a presentar el informe al presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, para ver si hay algún mecanismo de sanción o que llame la atención al legislador. "No busco cambiarle las ideas al diputado ni estar en contra de la gente que lo vota. Creo que el límite son las leyes y el respeto por los colectivos cuyos derechos son vulnerados. El colectivo LGBTIQ+ forma parte de la sociedad salteña y él también lo representa. Sería bueno que no tenga un sesgo discriminatorio", afirmó.

"No pudimos proseguir con la denuncia, por el tema de la pandemia no nos están atendiendo. Vamos a hacer la denuncia", sostuvo Suica. Añadió que Suriani viene teniendo discursos discriminatorios desde antes, cuando era concejal y los sostiene siendo diputado. "Tiene que promover los derechos humanos y no atacarlos ni pretender volver hacia atrás", dijo Suica. "Vamos a proteger nuestros derechos, como organización venimos trabajando en eso", añadió.

El observatorio del INADI consideró necesario recordar que los medios de comunicación tienen un rol fundamental a la hora de dar visibilidad a las luchas y los logros del colectivo LGBTIQ+, promoviendo una comunicación inclusiva.

Puso énfasis en que las prácticas sociales discriminatorias por identidad de género y orientación sexual se asientan, esencialmente, en dos construcciones sociales que han impuesto categorías duales y normalizantes: el binarismo de género y la heteronormatividad.

La noción de binarismo de género hace referencia a la idea naturalizada de las categorías dicotómicas, mutuamente excluyentes, biologicistas y complementarias de varón/mujer, basadas en una estandarización de las características anatómicas en las que la mujer ocupa un lugar subordinado, al tiempo que se excluyen otro tipo de identidades.

Por su parte, la heteronormatividad tiene que ver con un régimen social, político y económico que muestra a la heterosexualidad como natural y necesaria para el funcionamiento de la sociedad, y como el único modelo válido de relación sexoafectiva y de parentesco.

El organismo planteó que el Día del Orgullo se celebra internacionalmente el 28 de junio, en conmemoración de la revuelta de Stonewall, ocurrida en 1969. Y las respectivas marchas en cada país se realizan en días anteriores o posteriores.

El observatorio se refirió a la opinión de Suriani en relación con la identidad cultural que, según sus dichos, estaría siendo amenazada por las personas ricas del mundo. "Es importante resaltar la importancia de la diversidad cultural, que la Unesco define como 'la preservación y la promoción de las culturas existentes' y 'la apertura a otras culturas'. En este sentido, la diversidad cultural es uno de los pilares del desarrollo sostenible; está relacionada con la identidad de las personas y las sociedades, con la democracia como expresión de la libertad y con el acceso de los ciudadanos a las obras de creación, especialmente las que se producen en su región", marcó el INADI.

El Observatorio de la Discriminación instó a erradicar todo discurso de odio que promueva acciones cargadas de connotaciones discriminatorias. Afirmaron que este tipo de argumentos como los del legislador "son peligrosos porque refuerzan estereotipos que a lo largo de la historia han servido para denostar a muchos colectivos, incluso llegando hasta la expulsión de sus territorios o a asesinatos masivos".