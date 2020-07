El éxodo de jugadores amenaza a la Liga Nacional de Básquet

A lo largo de sus tres décadas y media de existencia, la Liga Nacional de Básquetbol esquivó, con mayor o menor éxito, todas las crisis propias y ajenas que se le interpusieron en el camino. Incluso, en el que probablemente haya sido su peor momento, allá por los comienzos de siglo en pleno derrumbe económico y social del Gobierno de Fernando De la Rúa, desde sus entrañas comenzó a gestarse la Generación Dorada, un grupo de jugadores talentosos que se vieron obligados a emigrar y que, gracias a ese contexto, terminaron de explotar para convertir a la Selección Argentina en una potencia mundial. Ese éxodo estuvo acompañado detrás por otro ciento de basquetbolistas de nivel dispar, lo que provocó una sangría en la competencia interna que costó unos años de recuperación.

Dos décadas después, la historia parece repetirse, aunque el panorama pinta aún más desolador que en aquel momento. Si en los 2000 los jugadores se iban a potenciar a Ligas más poderosas, el éxodo actual lleva a los basquetbolistas a destinos de nivel igual o menor al argentino, como pueden ser México, Brasil o la liga metropolitana uruguaya. Las cuestiones económicas que afectan a los clubes y la incertidumbre planteada por la pandemia de coronavirus, sin una fecha prevista para el regreso de la competencia, se conjugan para un panorama preocupante.

El Penka Aguirre se irá a México, pero regresará a San Lorenzo. (Prensa San Lorenzo)

Unos treinta jugadores ya confirmaron que continuarán su carrera en el exterior, aunque algunos tal vez regresen cuando se reanude la Liga Nacional. Tal es el caso de Nicolás "Penka" Aguirre, el mejor jugador de la competencia en el último lustro y cuatro veces campeón con San Lorenzo. El base santiagueño ya firmó con Fuerza Regia de México, pero comprometió su regreso al club de Boedo para cuando termine su participación en la LNBP, que se podría extender hasta el 7 de diciembre. Aunque no hay fecha estimada, para ese momento los dirigentes de la Asociación de Clubes pretenden la estar promediando la fase regular, por lo que el actual campeón comenzaría la defensa del título sin uno de sus hombres más determinantes.





No será la única baja para San Lorenzo, que ya perdió a otros jugadores clave como Marcos Mata, que irá a la segunda división de Japón; Agustín Cáffaro, que continuará en la Liga de Uruguay; Luciano González, que probará suerte en el Flamengo brasileño; y Facundo Piñero, que irá a Plateros de Fresnillo en México. Precisamente el ala pivot, con pasado en la Selección Argentina explica las razones del cambio que se viene. "Principalmente es el tema económico", remarcó Piñero en Uno contra Uno. "Las ligas de afuera se empezaron a fijar en nosotros porque a nosotros nos conviene y a ellos le resulta más barato. Antes acá podías ganarlo, era una liga larga, fuerte. Ahora entre la incertidumbre y el factor económico, está muy claro que estamos apuntando a eso", destacó el jugador marplatense.

Pero San Lorenzo no será el único que sufra bajas, ya que varios jugadores de primera línea confirmaron que emigrarán. México será el destino de Roberto Acuña (Gimnasia de Comodoro), Nicolás Romano (Instituto), Alexis Elsener (La Unión), Alejandro Diez (Platense), Erik Thomas y Kevin Hernández (Ferro), Juan Brussino (Quimsa) e Iván Basualdo (San Martín). "Le pasó a la mayoría de los jugadores, que no quieren estar tanto tiempo sin competir. Esta Liga arranca en septiembre y la Liga Nacional no tiene fecha para volver. La mayoría tomó esa decisión de empezar a competir y no estar tanto tiempo parado", explicó Elsener en Pickandroll para dejar en claro otro de los motivos del éxodo, además de asegurar que no sabrá que será de su futuro a partir de diciembre. "Es una competencia corta y vamos a estar mirando lo que ocurra en Argentina. Mi vínculo con Platense había terminado, sé que había alguna charla para renovar pero hoy la idea mía es enfocarme", comentó Diez en la misma web especializada.





Para Uruguay apuntaron Matías Sandes (Boca), Damián Tintorelli (Olímpico), Leonardo Mainoldi (Quimsa), Martín Leiva (Boca) y Jonathan Slider (Argentino de Junín), donde a partir de agosto se disputará el torneo Metropolitano. También puede ser un destino temporario, pero conspira contra el armado que puedan hacer los equipos argentinos.

Otros dos jugadores con paso por la Selección como Pedro Barral y Matías Bortolín optaron por cruzar a Europa, aunque en Ligas menores. El ex base de Obras irá al Evreux de la segunda división francesa, mientras que el ex pivot de Comunicaciones jugará en San Giobbe Basket Chiuse de la tercera categoría de Italia. “Tengo una familia, un bebé y una beba. Para que crezcan un lugar seguro, preferí algo mejor”, remarcó Bortolín.





Por haberlo vivido como jugador en los 2000 y ahora sufrirlo como entrenador, Leonardo Gutiérrez es una voz autorizada para opinar sobre el tema. “Preocupa la situación, pero se entiende al jugador que tiene que seguir viviendo. Nosotros pasamos por algo similar en el 2001 y la Liga sobrevivió porque salieron jugadores jóvenes que la mantuvieron en cuanto al nivel", remarcó en una entrevista con Enganche Leo Gutérrez, ganador de diez títulos de Liga. "Hay que amoldarse y no asustarse, crear nuevas posibilidades de jugadores, trabajar más con los jóvenes que piden pista. Hay que ponerlos a jugar y que crezcan para que la Liga siga siendo mirada desde todo el mundo”, destacó el actual técnico de Olímpico, que en 2002 se fue a jugar al Drac Inca español.

Mientras los jugadores arman las valijas, los dirigentes tratan de aportar algo de calma, pero el panorama no es alentador. "Dentro del marco de incertidumbre, hay que planificar la temporada 20/21 en las mismas condiciones que la temporada pasada. La idea es que en septiembre arranque la pretemporada para que en octubre empiece la Liga", reconoció el presidente de la AdC, Gerardo Montenegro, en Uno contra Uno. "Más allá de la crisis económica hay que seguir con la fortaleza de nuestra Liga". Una fortaleza que está en peligro si se queda sin los jugadores, su principal materia prima.